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青年創新創業計畫提案破350組 結合AI成亮點

中央社／ 台北1日電

教育部推動「U-start創新創業計畫」，今年提案數破350組，結合人工智慧（AI）技術成為熱潮，如開發特殊教育AI學習系統、創設AI即時支付平台，展現青年新創力。

教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，激烈競爭下，「U-start創新創業計畫」補助名單包括39校、75組新創團隊脫穎而出，涵蓋醫療生技、金融數位、教育與寵物經濟領域等。

AI風潮影響，許多團隊提案與AI有關，如國立中正大學Readii團隊設計「情緒感知數位外骨骼」AI學習系統，能即時辨識特教與學習卡關學生學習狀態，拆解複雜內容為最小步驟，降低認知負荷並重建學習動機。

Readii團隊說，學習中需要的不是催促和逼迫，而是賦予自主權。學習系統可自主切換專心模式和安撫模式，狀態好時引導進入更投入節奏，焦慮時則情緒支持，從小步驟開始，慢慢引導學子重新動起來。

東吳大學Platus團隊開發「AI即時支付平台」，建立公平、永續金流付費機制，試圖解決AI搜尋時代下創作者收益流失困境，確保數位經濟在AI時代能持續繁榮。

國立政治大學Code Green團隊建立「跨物種AI遷移學習協議」，將已在人體醫學驗證成熟的影像預訓練模型轉譯到獸醫領域，以AI協助提升獸醫診斷準確度，提升寵物與飼主醫療品質。

教育部說，通過首階段團隊可獲新台幣50萬元創業補助，其中35萬元為基本開辦費，15萬元為學校創業輔導費，並提供6個月專業輔導。

據教育部統計，U-start計畫推動至今18年，已協助1073家新創公司成立，近5成公司仍在營運。

教育部 團隊 青年

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