老師首放勞動節 教團訴求足額撥補、待遇入法
台灣教師今天首度和全民一起放勞動節，全教總號召教師參與五一遊行，倡議公教退輔足額撥補、返還年資補償金；全教產也提出薪資待遇入法、廢除校事會議等訴求。
以往勞動節教師、公務人員等身分不能放假，公教團體抗爭多年，認為同樣是勞工，卻被差別待遇。立法院於民國114年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，將勞動節改為全國放假，今年5月1日是台灣教師的第一個勞動節假日。
全國教師工會總聯合會（全教總）今天號召教師參加2026勞工大遊行，預計加入第一大隊，教師統一穿著紀念T或深色上衣，和全體受雇者站在一起，寫下歷史時刻。
全教總提出的遊行訴求包括足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及公、私校退撫費率提撥一致15%，都與教師群體長期關注的退休制度議題有關，期盼朝野政黨一同正視教育工作者的勞權。
全國教育產業總工會（全教產）今天也發布新聞稿指出，五一勞動節全民放假，展現了勞動平權的進步，但近年校園濫訴問題嚴重，基層過勞、高壓、高投訴風險，應思考廢除校事會議制度。
另外，全教產也訴求，將教師薪資待遇入法，爭取待遇調整的機制法制化，定期調整；並檢討導師職務加給、特教職務加給，提供合理待遇與完整制度。
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