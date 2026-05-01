快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

老師首放勞動節 教團訴求足額撥補、待遇入法

中央社／ 台北1日電

台灣教師今天首度和全民一起放勞動節，全教總號召教師參與五一遊行，倡議公教退輔足額撥補、返還年資補償金；全教產也提出薪資待遇入法、廢除校事會議等訴求。

以往勞動節教師、公務人員等身分不能放假，公教團體抗爭多年，認為同樣是勞工，卻被差別待遇。立法院於民國114年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，將勞動節改為全國放假，今年5月1日是台灣教師的第一個勞動節假日。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天號召教師參加2026勞工大遊行，預計加入第一大隊，教師統一穿著紀念T或深色上衣，和全體受雇者站在一起，寫下歷史時刻。

全教總提出的遊行訴求包括足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及公、私校退撫費率提撥一致15%，都與教師群體長期關注的退休制度議題有關，期盼朝野政黨一同正視教育工作者的勞權。

全國教育產業總工會（全教產）今天也發布新聞稿指出，五一勞動節全民放假，展現了勞動平權的進步，但近年校園濫訴問題嚴重，基層過勞、高壓、高投訴風險，應思考廢除校事會議制度。

另外，全教產也訴求，將教師薪資待遇入法，爭取待遇調整的機制法制化，定期調整；並檢討導師職務加給、特教職務加給，提供合理待遇與完整制度。

立法院 薪資 全教產

延伸閱讀

教師首次放勞動節　高教工會號召遊行爭取4改革

全教產籲提高公教體系本俸　全面檢討待遇制度

勞動節教授也爭權 期待退撫與評鑑保障

只調「專業加給」不夠 教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

相關新聞

公幼拚招生！祭出免學費添購娃娃車 收托時間不比私立短

受少子化影響，彰化公立幼兒園招生普遍面臨瓶頸，但仍有部分國小附設幼兒園與鄉鎮市立幼兒園，憑藉師資口碑、延長收托時間等維持滿招；另在彰化市、和美鎮等地透過學費全免政策加持，提高招生吸引力。

提升國高中教師課後輔導待遇 新北調升鐘點費兩成

為提升課後教學支持，新北市教育局公告修正「國中學習輔導」、「高中課業輔導」及「高中重補修學分」相關實施要點，全面調升課後輔導與重補修鐘點費，調幅達2成，自今年暑期輔導正式適用。教育局表示，從制度面強化

中研院士刁錦寰辭世 享耆壽93歲 管中閔：對兩岸統計領域貢獻無出其右

中研院士刁錦寰4月25日辭世，享耆壽93歲。中研院士管中閔昨在臉書發文悼念，他表示，刁錦寰曾在統計領域作出卓越貢獻，啟迪並帶領了許多台灣和大陸的學生投身於統計和經濟計量的領域，對兩岸統計和計量學界的貢

偏鄉久任獎金鬆綁！教育部：代理教師換校任教「年資可併計」

教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，原先代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。在立委質詢與教團爭取下，國教署修正認定規則，放寬跨校年資

五一勞動節教師首放假 全教總籲：教師薪資待遇合理調整

今天為第一次全民放假的五一勞動節。全國教師工會總聯合號召教師參與五一遊行，並提出兩大訴求，呼籲足額撥補退撫基金、返還年資補償金；公、私校退撫一體化，費率提撥一致15%。並要求教育部全面檢討教育工作者的

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

高中教職受科技業磁吸影響，自然領域教甄「百人搶一」的窄門競爭已成歷史。新北市高中教甄今年化學科錄取率破兩成，與物理科雙創歷年新高；北市有學校因報考人數不足，甚至首見「免筆試直接複試」情況，教師直言「若

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。