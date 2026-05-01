快訊

旭山動物園焚化爐燒妻遺體！日飼育員認毀屍 過去受訪畫面被挖出

季麟連嗆開除韓國瑜黨籍 陳水扁曾升他為上將「不知道變這麼多」

台南女警車禍身亡傳案外案…女大生視角翻拍畫面外流 警急追「手指主人」

聽新聞
0:00 / 0:00

終身學習券、館所通行票開放登記 22日獲獎公布

中央社／ 記者陳至中台北1日電

教育部今天起到21日開放可抵免最高新台幣1500元學費的「終身學習券」，及能不限次數參觀11間社會教育館所的「館所通行票」網路抽獎登記，預計22日以簡訊通知中獎者。

民眾21日前可在「終身學習資源平台」登記，預計22日公布獲獎名單，並以簡訊通知。

教育部去年首度推動「終身學習券」制度，讓滿6歲、具中華民國籍且有身分證統一編號國民抽取，今年名額大增3倍，除可抵免社區大學或樂齡大學學費，也可用於空中大學與「30+」大學。

教育部預計抽出新生券3萬6000張，可抵免終身教育機構學費1500元；舊生券1萬8000張，可抵免1000元，限選曾報名過的單位。

另外，「館所通行票」預計抽出2萬張，中選者今年7月1日起到2027年6月30日可免費暢遊國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立歷史博物館、國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國家鐵道博物館籌備處、國立台灣史前文化博物館（含南科考古館）與國立傳統藝術中心。

教育部 平台

延伸閱讀

終身學習券、館所通行票5月1日開抽 最高抵免1500元

終身學習券5/1起開放登記　票券名額增3倍

6歲就能抽！2026「終身學習券、館所通行票」懶人包　最高現省1500元、全台12大博物館免門票攻略

整理包／5月新制一次看！報稅6大重點、高齡駕駛換照、這些危險動物5月1日起禁養

相關新聞

公幼拚招生！祭出免學費添購娃娃車 收托時間不比私立短

受少子化影響，彰化公立幼兒園招生普遍面臨瓶頸，但仍有部分國小附設幼兒園與鄉鎮市立幼兒園，憑藉師資口碑、延長收托時間等維持滿招；另在彰化市、和美鎮等地透過學費全免政策加持，提高招生吸引力。

提升國高中教師課後輔導待遇 新北調升鐘點費兩成

為提升課後教學支持，新北市教育局公告修正「國中學習輔導」、「高中課業輔導」及「高中重補修學分」相關實施要點，全面調升課後輔導與重補修鐘點費，調幅達2成，自今年暑期輔導正式適用。教育局表示，從制度面強化

中研院士刁錦寰辭世 享耆壽93歲 管中閔：對兩岸統計領域貢獻無出其右

中研院士刁錦寰4月25日辭世，享耆壽93歲。中研院士管中閔昨在臉書發文悼念，他表示，刁錦寰曾在統計領域作出卓越貢獻，啟迪並帶領了許多台灣和大陸的學生投身於統計和經濟計量的領域，對兩岸統計和計量學界的貢

偏鄉久任獎金鬆綁！教育部：代理教師換校任教「年資可併計」

教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，原先代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。在立委質詢與教團爭取下，國教署修正認定規則，放寬跨校年資

五一勞動節教師首放假 全教總籲：教師薪資待遇合理調整

今天為第一次全民放假的五一勞動節。全國教師工會總聯合號召教師參與五一遊行，並提出兩大訴求，呼籲足額撥補退撫基金、返還年資補償金；公、私校退撫一體化，費率提撥一致15%。並要求教育部全面檢討教育工作者的

理科缺師／教甄報考人數下滑 首見「免筆試直接複試」

高中教職受科技業磁吸影響，自然領域教甄「百人搶一」的窄門競爭已成歷史。新北市高中教甄今年化學科錄取率破兩成，與物理科雙創歷年新高；北市有學校因報考人數不足，甚至首見「免筆試直接複試」情況，教師直言「若

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。