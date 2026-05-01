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終身學習券、館所通行票開放登記 22日獲獎公布
教育部今天起到21日開放可抵免最高新台幣1500元學費的「終身學習券」，及能不限次數參觀11間社會教育館所的「館所通行票」網路抽獎登記，預計22日以簡訊通知中獎者。
民眾21日前可在「終身學習資源平台」登記，預計22日公布獲獎名單，並以簡訊通知。
教育部去年首度推動「終身學習券」制度，讓滿6歲、具中華民國籍且有身分證統一編號國民抽取，今年名額大增3倍，除可抵免社區大學或樂齡大學學費，也可用於空中大學與「30+」大學。
教育部預計抽出新生券3萬6000張，可抵免終身教育機構學費1500元；舊生券1萬8000張，可抵免1000元，限選曾報名過的單位。
另外，「館所通行票」預計抽出2萬張，中選者今年7月1日起到2027年6月30日可免費暢遊國立海洋科技博物館、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立台灣科學教育館、國立科學工藝博物館、國立歷史博物館、國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國家鐵道博物館籌備處、國立台灣史前文化博物館（含南科考古館）與國立傳統藝術中心。
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