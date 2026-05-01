提升國高中教師課後輔導待遇 新北調升鐘點費兩成

為提升課後教學支持，新北市教育局公告修正「國中學習輔導」、「高中課業輔導」及「高中重補修學分」相關實施要點，全面調升課後輔導與重補修鐘點費，調幅達2成，自今年暑期輔導正式適用。教育局表示，從制度面強化教學支持體系，確保教學品質升級。

教育局表示，行政院已於2025年12月31日調整公立中小學兼任及代課教師鐘點費，其中，高中每節由420元調至505元、國中由378元調至455元，但該調整僅適用於課內教學鐘點費，課後輔導鐘點費並未同步調整。

為改善現行課後輔導鐘點費低於一般教學工作鐘點費現況，新北市政府積極回應教學現場訴求，迅速完成要點修正，此次修法國中課後輔導鐘點費由每節450元調升至540元，寒暑假生活輔導費由每週500元調升至665元，高中課業輔導及重補修鐘點費由每節550元調升至660元，寒暑假生活輔導費由每周750元調升至1000元。

教育局說明，課後輔導是支持學生穩定學習的重要一環，也仰賴教師課後持續投入時間與專業，透過整體制度性調升鐘點費，希望讓教師投入課後教學有更合理的待遇，也有助於學校穩定開課與教學安排，此次修正已完成法制作業，各校將自今年新計畫開始時依新法辦理。