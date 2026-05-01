中研院士刁錦寰辭世 享耆壽93歲 管中閔：對兩岸統計領域貢獻無出其右
中研院士刁錦寰4月25日辭世，享耆壽93歲。中研院士管中閔昨在臉書發文悼念，他表示，刁錦寰曾在統計領域作出卓越貢獻，啟迪並帶領了許多台灣和大陸的學生投身於統計和經濟計量的領域，對兩岸統計和計量學界的貢獻和影響，無人能出其右。「前輩凋零，不勝痛惜，希望刁先生安息，並與刁師母在天上再次比翼雙飛」。
管中閔表示，他從友人得知刁錦寰已於今年4月25日去世。刁錦寰近年因身體情況，鮮少回台；他擔任台大校長期間，刁錦寰曾回來一趟，他特地去中研院看望，刁錦寰當時腿雖不方便，但依然談笑風生。
管中閔表示，北京大學光華管理學院「商務統計與經濟計量係」和新竹清華大學「計量財務金融系」的成立，都來自刁錦寰的推動；刁錦寰在中研院統計所建立的國際期刊Statistica Sinica，也早成統計學界的領導重期刊之一。
刁錦寰早年念茲在茲，希望母校台大能設立統計系所，卻未能竟功。管中閔表示，他擔任校長期間，先於2022年在理學院成立統計與數據科學研究所（2021年獲准），公衛學院的健康數據拓析統計研究所亦於2022年獲准成立。
中研院士刁錦寰追思網站也發布消息：
我們懷著深深的敬意與不捨，悼念刁錦寰院士的辭世。刁院士是國際統計學界的重要領袖，在時間序列分析、貝葉斯統計與環境統計等領域貢獻卓著，開創多項關鍵方法，對統計理論與實務發展影響深遠。他也長期致力於將統計應用於環境與公共政策議題，展現統計科學在服務社會中的重要角色。更創立泛華統計協會與《中華統計學誌》，他的學術成就與理念，深刻影響了現代統計科學的發展。
身為中央研究院院士，刁院士對台灣統計學界同樣有重要貢獻。他不僅推動中研院統計所的成立，給予學術上的諮詢與指導，也以親切謙和的態度與長遠的眼光，啟發並培育了許多後進。
刁院士的辭世，是全球統計學界的重大損失。然而，他所建立的學術基礎與精神，將持續影響未來世代；他的學術風範與為人典範，也將長留於學界與所有受他啟發的人心中。
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