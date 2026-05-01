中研院士刁錦寰辭世 享耆壽93歲 管中閔：對兩岸統計領域貢獻無出其右

中研院士刁錦寰4月25日辭世，享耆壽93歲。中研院士管中閔昨在臉書發文悼念，他表示，刁錦寰曾在統計領域作出卓越貢獻，啟迪並帶領了許多台灣和大陸的學生投身於統計和經濟計量的領域，對兩岸統計和計量學界的貢獻和影響，無人能出其右。「前輩凋零，不勝痛惜，希望刁先生安息，並與刁師母在天上再次比翼雙飛」。

管中閔表示，他從友人得知刁錦寰已於今年4月25日去世。刁錦寰近年因身體情況，鮮少回台；他擔任台大校長期間，刁錦寰曾回來一趟，他特地去中研院看望，刁錦寰當時腿雖不方便，但依然談笑風生。

管中閔表示，北京大學光華管理學院「商務統計與經濟計量係」和新竹清華大學「計量財務金融系」的成立，都來自刁錦寰的推動；刁錦寰在中研院統計所建立的國際期刊Statistica Sinica，也早成統計學界的領導重期刊之一。

刁錦寰早年念茲在茲，希望母校台大能設立統計系所，卻未能竟功。管中閔表示，他擔任校長期間，先於2022年在理學院成立統計與數據科學研究所（2021年獲准），公衛學院的健康數據拓析統計研究所亦於2022年獲准成立。

中研院士刁錦寰4月25日辭世，享耆壽93歲。圖／取自中研院士刁錦寰追思網站