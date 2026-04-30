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上一堂「台式死亡課」 德國教師將台灣電影文學帶進哲學課堂

中央社／ 柏林30日專電
德國教師莫曼妮設計的中學哲學課教材封面，以台灣文化為主題。教材同時提供給已被中國制裁的歐洲最大中國研究智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）成立的教育平台使用，望有更多德國學生藉此更深入認識台灣。中央社
德國教師莫曼妮設計的中學哲學課教材封面，以台灣文化為主題。教材同時提供給已被中國制裁的歐洲最大中國研究智庫「墨卡托中國研究中心」（MERICS）成立的教育平台使用，望有更多德國學生藉此更深入認識台灣。中央社

柏林一所文理中學將台灣文學與電影納入哲學課教材。設計課程的德國教師莫曼妮接受中央社專訪表示，台灣的生死觀與德國大不相同，不僅日常不避諱談論鬼神，甚至能以幽默方式看待死亡；她希望透過介紹台灣，啟發學生以更多元角度理解生命。

在柏林蘇特納歐洲文理中學，一堂9年級哲學課上，學生正在觀看台灣電影「關於我和鬼變成家人的那件事」。影片講述一名男性警察撿到紅包，意外與「同志鬼」冥婚，展開一段溫馨又帶有幽默的故事。

●受學生親人離世啟發　莫曼妮將台灣死亡文化帶入德校園

這門以台灣為主軸的「死亡課」，靈感來自一堂看似輕鬆的中文興趣班。在文理中學擔任德語與哲學教師的莫曼妮，因具漢學背景，也負責教授中文。

莫曼妮（Monika Li）回憶，一次她向學生介紹台灣的土地公文化時，一名平時不太發言的學生突然分享親人過世的經驗。

「學生跟我說，他出生的時候外婆剛好過世，但他一直覺得外婆還在陪著他。」莫曼妮說，該名學生坦言，因擔心被視為怪人，過去從未向他人提起這段經歷；在課堂上接觸台灣的神鬼文化後，反而產生一種被理解的感覺。

這段經驗讓莫曼妮開始思考，能否以台灣文化作為哲學課教材，引導學生重新面對「死亡」這個議題。

莫曼妮的丈夫是台灣人。她觀察，受基督教文化影響，德國社會多將死亡視為私密且難以言說的經驗；相較之下，台灣社會即使高度現代化，鬼神與祖先的存在仍自然融入日常生活，呈現截然不同的死亡觀。

●結合翻譯專業　「大武山下」與「鬼家人」寫進教材

她因此與同事佛里奇（Lisanne Fritsch）共同開發教材，透過台灣文學、文化與電影，讓學生理解死亡與神鬼觀的多元面貌。

在為期一學期的課程中，學生透過龍應台小說「大武山下」與導演程偉豪的電影「關於我和鬼變成家人的那件事」，認識台灣不同族群、城鄉背景下的神鬼文化。

談到選材原因，身兼德中譯者的莫曼妮表示，「大武山下」是她過去翻譯的作品之一，書中包含豐富的神鬼傳說，但故事多發生於屏東農村與部落。為呈現台灣文化的多元樣貌，她也選擇加入以都市為背景的「鬼家人」，讓學生從不同情境理解相關文化。

她透露，在正式使用前，曾先在學校放映給同事觀賞，大家對撿紅包與冥婚的設定印象深刻，即使沒有額外說明，也能理解情節脈絡。「會講故事的作品，本身就是很好的跨文化教材。」

在德國年輕人流行聽K-pop、追韓劇的當下，莫曼妮希望也能為學生帶來一堂「台式死亡課」。她已將完整教材提供至開放教育平台，期望更多德國教師在課堂中介紹台灣，讓學生透過軟性文化認識這座島嶼，同時思索生命的重要課題。

除了「大武山下」，莫曼妮也曾翻譯多部台灣文學作品，包括平路的「黑水」、陳思宏的「鬼地方」，以及近年在國際版權市場備受關注的「進烤箱的好日子」。

除了中學教師身分，大學同時主修哲學與漢學的莫曼妮也是專業德中譯者，把不少童書與經典台灣文學作品譯為德語。圖為部分莫曼尼翻譯的台灣文學作品。中央社
除了中學教師身分，大學同時主修哲學與漢學的莫曼妮也是專業德中譯者，把不少童書與經典台灣文學作品譯為德語。圖為部分莫曼尼翻譯的台灣文學作品。中央社

德中譯者莫曼妮（左）2026年於萊比錫書展受邀參與座談，分享德中翻譯經驗。她長期關注台灣文化，結合翻譯與教學，不僅將台灣文學帶給讀者，也帶進德國中學課堂。中央社
德中譯者莫曼妮（左）2026年於萊比錫書展受邀參與座談，分享德中翻譯經驗。她長期關注台灣文化，結合翻譯與教學，不僅將台灣文學帶給讀者，也帶進德國中學課堂。中央社

德國 柏林 死亡

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