海外留遊學契約查核結果公告 7業者未依規定上傳

教育部今天公告海外留遊學契約查核結果，今年共查核193家業者，其中有7家未依規定上傳，資訊已公告於「海外留遊學資訊萬花筒」網站，提醒學子選擇合規的業者。

教育部今天發布新聞稿指出，依據「教育部海外留遊學契約應記載事項及不得記載事項執行情形查核作業要點」，每年都會要求業者提交出書面資料，再由教育部委託律師事務所查核。

教育部指出，今年共實際查核193家業者，包括留學162家、遊學19家，留遊學12家，共查核205件，包括留學174件，遊學31件。

其中有7家業者被公告於「未依規定上傳申請查核契約等文件業者名單」，教育部表示，近年來留遊學消費爭議增加，都是沒依照規定辦理，也沒有參與查核作業。建議學子如果要委託業者代辦留遊學業務，一定要先上網查詢，確保挑到的是合格的業者。

另外，過往查核發現不合格的樣態，包括不符合審閱期5日規定、未載明住宿條件、未明確記載報酬數額、退費基準計算方式不符規定等。

海外旅遊學習契約也要特別留意，例如業者是否有提供領隊執業執照或出團通報相關文件、責任保險與履約保證保險相關文件、海外旅遊學習活動的內容等。

教育部表示，如果業者的留遊學契約違反規定，地方政府可依「消費者保護法」第56條之1規定，令業者限期改正，如果業者屆期不改正，將依規定裁罰。