快訊

統一超卡位超市戰場！砸20億元投資台灣LOPIA

「季麟連說話衝動一點」 鄭麗文談軍購案：1.25兆天文數字空白授權絕不接受

泰坦號海底內爆近3年 她曝收丈夫、兒子遺骸成「兩小盒爛泥」

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉久任獎金鬆綁！教育部：代理教師換校任教「年資可併計」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
偏鄉教育示意圖。圖／AI生成
偏鄉教育示意圖。圖／AI生成

教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，原先代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。在立委質詢與教團爭取下，國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，改以「持續偏鄉任教」為認定原則。

偏鄉師資流動大、招聘困難，為留住人才，教育部訂定偏遠地區久任獎金，教師於「偏遠地區」學校連續服務滿8年，可領7萬元，服務滿11年可領11萬元；於「特殊偏遠地區」學校服務滿8年可領10萬元，服務滿11年可領15萬元；「極度偏遠地區學校」服務滿8年可領15萬元，服務滿11年可領22萬元。

偏鄉久任獎金去年底開始發放，不過先前教育部發布的「偏遠地區學校校長、教師久任獎金發給相關疑義問答集」QA中，偏鄉代理教師若任期結束，未甄選上原校而轉任其他偏鄉學校，原有服務年資無法累計，導致久任獎金資格受影響。

因立委質詢與基層爭取，教育部國教署昨天更新偏鄉久任獎金QA內容，放寬代理教師跨校年資認定，只要聘期屆滿且經原校認定表現良好，並持續於偏鄉任教，即可併計年資，從原先「限原校續任」轉為「認定偏鄉服務意願」。教育部證實放寬認定，回應基層長期反映。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，肯定教育部快速修正偏鄉久任獎金制度，體諒代理教師因被迫換校導致年資中斷的困境，改採跨校併計，並正視代理教師在偏鄉教育的重要性，將是穩定偏鄉教育人力很重要的一個里程碑。

工會指出，此次修正可打破過去「被迫換校」造成年資中斷的不合理制度，感謝教育部採納建言，並肯定立委、民間基金會與教育部共同推動修正。此舉不僅洗刷了原先制度對代理教師的不公，更實質肯認了代理教師在偏鄉教育網絡中的關鍵貢獻。

隨著放寬認定標準的落實，工會也呼籲所有符合偏鄉久任相關資格的代理教師，近期可主動向所屬縣市政府教育局處及人事單位詢問獎金申請或補發事宜，並表示若申請受阻將持續提供協助與監督。

國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，改以「持續偏鄉任教」為認定原則。圖／本報資料照片
國教署修正認定規則，放寬跨校年資計算，改以「持續偏鄉任教」為認定原則。圖／本報資料照片

教育部 偏鄉學校 代理教師

延伸閱讀

社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

被遺忘？校護偏鄉久任拿不到獎金 全教產憂人力留不住

大校雜務多 彰校長留偏鄉意願增

獎金不重要了！彰化偏鄉校長留任創新高「大校忙著辦案 沒空辦學」

相關新聞

偏鄉久任獎金鬆綁！教育部：代理教師換校任教「年資可併計」

教育部推動偏遠地區教師久任獎金制度，依服務年資與地區類型提供不同額度獎勵。不過，原先代理教師因跨校任教年資無法累計，影響獎金資格，引發基層不滿。在立委質詢與教團爭取下，國教署修正認定規則，放寬跨校年資

幼園不安全／幼教最怕孤立育兒 挑園所先看親師生關係

高風險幼兒園有跡可循，許多不當對待並非一開始就來自惡意，而是老師長期承受高壓、缺乏支援。幼教專家指出，幼教現場最擔心的是「孤立育兒」，挑選幼兒園光看外表不夠，應觀察的是親師生三方關係是否健康，可先了解

「出版實體書籍面臨巨大困難」 大邑文化宣布結束營運

出版童書為主的大邑文化日前在「大邑文化 Polis Press」臉書粉專宣布，今天正式結束營運。大邑文化表示，隨著閱讀習慣改變，讓出版實體書籍面臨巨大困難，經過整體評估並因應大眾文教集團進行數碼轉型，

宿舍宵禁 5成大專仍設置 學團促廢除

根據台灣學生聯合會統計，若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院宿舍至今仍有六十九所、近五成維持宵禁制度。台學聯強調，因宵禁制度，打工晚歸的學生可能必須另在校外租屋，更加劇其經濟負擔，呼籲不要再用安全

34.9％師資生另覓出路 不投入教職

根據教育部最新統計，全台約有廿三萬人持有合格教師證，但實際進入教學現場者僅約十五萬人，等於約有七點五萬名準教師在取得證照後選擇離開，教師人力供需出現明顯落差。根據台師大學生會與師資生聯會調查發現，有百

師資荒加劇 教團：長期過勞、待遇失衡

全台師資荒持續加劇，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良直言，這與長期過勞、待遇失衡有關，建議應提高實習津貼、調整薪資並改善職場條件；台師大師資培育學院副院長張民杰認為，應強化培育與支持系統，以確保教學品

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。