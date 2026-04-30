史博館國際特展6月登場 埃及木乃伊真跡亮相
木乃伊真跡即將登台，史博館今天宣布6月將推出國際特展「埃及木乃伊」，精選義大利佛羅倫斯國立考古博物館館藏，帶來百餘件文物，包含一具羅馬時期女性木乃伊。
國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，6月18日起將攜手時藝多媒體推出國際特展「埃及木乃伊－永生傳說」，而史博館也將在5月30日推出「終章未完－穿越生死的文化觀想」特展，呼應國際展並呈現東西方不同信仰體系生死觀，透過文物與台灣在地文化互動對話。
率先在5月起跑的「終章未完－穿越生死的文化觀想」特展，將從台灣的佛教、道教、儒家與原住民等多元文化脈絡切入，藉由各式代表性文物，同步呈現不同信仰體系對死後世界與生命圓滿的詮釋。
而重磅國際特展「埃及木乃伊－永生傳說」則將集結木乃伊真跡、彩繪棺木、喪葬石碑、卡諾皮克罐、沙布提人偶、聖甲蟲與金質護身符等百餘件珍貴文物。史博館表示，展覽將以「永生」為核心，帶領觀眾探索木乃伊、棺槨與陪葬品的意涵。
此次「埃及木乃伊－永生傳說」展覽來台文物源自佛羅倫斯國立考古博物館，該館核心的埃及館藏奠基於19世紀托斯卡納大公利奧波多二世的贊助，更包含著名的「法國－托斯卡納埃及考察隊」所發掘的精華，這支隊伍於1828至1829年間沿尼羅河谷展開大規模考察，為歐洲埃及學奠定基礎。
展區將呈現人類與動物木乃伊及各式喪葬文物，包含一具羅馬時期的女性木乃伊，經X光檢測發現年紀約25至30歲，腦部未被取出，胸腹腔亦無防腐填塞物，骨骼特徵顯示她生前曾多次懷孕，極有可能是死於難產過程中。
「終章未完－穿越生死的文化觀想」特展將在5月30日至9月20日登場，國際特展「埃及木乃伊－永生傳說」則在6月18日至9月28日展出，地點均在史博館。
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