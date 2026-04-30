林試所復育瀕危山芫荽 推廣盆景種植成掌心花園
山芫荽被列為瀕危植物，農業部林業試驗所2019年在宜蘭發現，開始保種及復育，今年推出「山芫荽療育盆景」，開花期平均每株有205朵花，將推廣成為居家的掌心花園。
菊科植物山芫荽在野外幾乎看不到，被2017年版紅皮書評定為瀕危（EN, Endangered）植物等級，林試所今天舉行「山芫荽研發成果」記者會。
林試所副長吳孟玲指出，山芫荽是林試所在2019年執行國家植物園方舟計畫時發現，除了現地復育，也開發如同掌心花園般的盆栽模組，希望民眾能把瀕危植物在家中復育，每個民眾都能成為方舟的行動者，也歡迎對原生植物多樣性議題關心的公司或團體共同響應。
林試所森林生態組助理研究員李俊緯說明，山芫荽為一年生草本植物，20世紀在台灣只有4筆採集的記錄，其中前3筆都是日治時期在台北採集的久遠標本，另一筆是1993年在宜蘭採集的紀錄，所以被列為瀕危植物。
山芫荽瀕危與田間使用除草劑與土地開發有關，林試所2019年執行國家植物方舟計畫時，無意間在宜蘭三星鄉的水稻田埂發現5株，立即進行保種並開始現地調查及復育計畫。
林試所也研究山芫荽的種子生理繁殖，開發「原生草本植物山芫荽療育盆景模組製作與量產技術」，發現藉由人工環境播種，可成功調控花期，搭配手作特色盆器，是適合居家的陽台療育植物，目前已公告技術移轉。
因林試所已掌握山芫荽高發芽率的關鍵技術，每年3至5月開花期，一株山芫荽平均開花約205朵，以小盆栽培育，有如掌心花園。
李俊緯說，林試所已在宜蘭縣三星鄉現地復育超過700株的山芫荽，今年春季開花時，有如原生黃金地毯般，希望再藉由推廣「山芫荽盆景」，達成家家戶戶都是小方舟的植物保育潮流。
李俊緯說，山芫荽盆栽模組技轉金只有新台幣12萬元，估計最快明年初民眾就可在市場上買得到，每盆售價不會超過100元。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。