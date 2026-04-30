林試所復育瀕危山芫荽 推廣盆景種植成掌心花園

山芫荽被列為瀕危植物，農業部林業試驗所2019年在宜蘭發現，開始保種及復育，今年推出「山芫荽療育盆景」，開花期平均每株有205朵花，將推廣成為居家的掌心花園。

菊科植物山芫荽在野外幾乎看不到，被2017年版紅皮書評定為瀕危（EN, Endangered）植物等級，林試所今天舉行「山芫荽研發成果」記者會。

林試所副長吳孟玲指出，山芫荽是林試所在2019年執行國家植物園方舟計畫時發現，除了現地復育，也開發如同掌心花園般的盆栽模組，希望民眾能把瀕危植物在家中復育，每個民眾都能成為方舟的行動者，也歡迎對原生植物多樣性議題關心的公司或團體共同響應。

林試所森林生態組助理研究員李俊緯說明，山芫荽為一年生草本植物，20世紀在台灣只有4筆採集的記錄，其中前3筆都是日治時期在台北採集的久遠標本，另一筆是1993年在宜蘭採集的紀錄，所以被列為瀕危植物。

山芫荽瀕危與田間使用除草劑與土地開發有關，林試所2019年執行國家植物方舟計畫時，無意間在宜蘭三星鄉的水稻田埂發現5株，立即進行保種並開始現地調查及復育計畫。

林試所也研究山芫荽的種子生理繁殖，開發「原生草本植物山芫荽療育盆景模組製作與量產技術」，發現藉由人工環境播種，可成功調控花期，搭配手作特色盆器，是適合居家的陽台療育植物，目前已公告技術移轉。

因林試所已掌握山芫荽高發芽率的關鍵技術，每年3至5月開花期，一株山芫荽平均開花約205朵，以小盆栽培育，有如掌心花園。

李俊緯說，林試所已在宜蘭縣三星鄉現地復育超過700株的山芫荽，今年春季開花時，有如原生黃金地毯般，希望再藉由推廣「山芫荽盆景」，達成家家戶戶都是小方舟的植物保育潮流。

李俊緯說，山芫荽盆栽模組技轉金只有新台幣12萬元，估計最快明年初民眾就可在市場上買得到，每盆售價不會超過100元。