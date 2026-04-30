「感光．客家」攝影展 5月3日中正紀念堂登場

中央社見證台灣發展與蛻變，推出「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」新書，5月3日起也將於中正紀念堂舉辦攝影展，帶來100餘幅影像體現客家族群的力量。

「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」撰序推薦者包括客家委員會主任委員古秀妃，以及國立陽明交通大學榮譽教授、2025客家貢獻獎「終身貢獻獎」得主張維安。

古秀妃於序文中指出，「21世紀已走過四分之一年頭，正是回顧過往、確認方向的好時機」，她認為本書的企劃用心，在於將多元包容的「島嶼DNA」影像化、銘刻於紙頁。

張維安則認為，「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」一書突顯出客家社會力、文化力，「讓我們深刻確信：客家將與台灣堅韌、包容與多元的力量同步，繼續大步向前」。

「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」攝影展進一步以相片沖洗的「顯影」為喻，串連100餘幀珍貴影像，呈現客家族群如何從長期被忽視的「隱形者」，走向公共場域的「現身者」，並成為驅動社會的重要力量。現場除歷史照片與文字，更規劃中、英文雙語圖說及客語導覽服務。

「感光．客家：推動時代前行的集體顯影」展5月3日起展出至5月20日，地點在中正紀念堂中央通廊。