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行萬里路的藝術家 廖仁彬赴土銀展出台灣山川之美

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行總行「館前藝文走廊」邀請水墨藝術家廖仁彬舉辦「大地詩情－廖仁彬水墨展」，以「行萬里路」的創作精神，將台灣自然的壯麗與細膩融合為筆墨丹青，展覽期間為4月30日起至5月20日止（平日上午9時至下午5時開放免費參觀，例假日不開放）。

本次土地銀行舉辦「大地詩情－廖仁彬水墨展」囊括廖仁彬近年作品，包括〈萬古長青〉、〈象鼻岩〉、〈春谷清流〉、〈滿載而歸〉等，其足跡遍及全國各地，描繪出花蓮太魯閣公園長春祠、深澳岬角象鼻岩等風景，網羅台灣秋季楓葉的絢爛色彩、雲霧繚繞的高山意境，展現藝術家對自然景物的深度觀察與詩意詮釋。

畢業於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系，藝術本科生的廖仁彬目前擔任國立臺灣大學國畫社指導老師，不僅平時專注創作，更秉持唐代畫家張璪「外師造化，中得心源」的精神，數十年來投入教學與文化傳承，向下扎根，致力培育出無數學子。

廖仁彬認為，山川大地上的萬物都是藝術創作擷取的美好題材，在讀萬卷書、行萬里路的過程中，領略不同自然景觀、人文素養的主觀環境，陶冶自身藝術修養，最終以畫作表達對大地的情感，也是本次大地詩情個展的靈感來源。

土地銀行總行（臺北市中正區館前路46號）「館前藝文走廊」本次邀請廖仁彬舉辦「大地詩情－廖仁彬水墨展」，自4月30日起每週一至週五上午9時至下午5時展出，並於5月20日中午12時卸展。

土地銀行秉持「豐厚、和諧、熱誠、創新」的永續經營理念，長期推廣永續環保、社會公益及藝文活動，自94年發起「館前藝文走廊」活動，迄今已提供上百位藝術家舉辦創作展，更用行動力挺文創產業，以包場布袋戲《素還真》電影回饋客戶、邀請「亦宛然掌中劇團」舉辦公益表演及贊助「李靜芳歌仔戲團」演出。

藝術家 公園 象鼻岩

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