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立委指中國幼兒教具入侵 教部籲縣市政府加強督導

中央社／ 台北30日電

民進黨立委陳秀寳今天指出，網路平台上有大量中國的幼兒教具，恐削弱孩子的台灣認同。教育部長鄭英耀表示，已發函縣市政府加強督導轄內幼兒園避免使用。

立法院教育及文化委員會今天審議國立大學校務基金預算，民主進步黨籍立法委員陳秀寳質詢表示，網路平台上有大量中國教具入侵，教授簡體字、拼音等，恐使孩子從小就習慣中國字體、名稱及思考邏輯，進而削弱台灣認同。

對此，鄭英耀表示，已發函各縣市政府，要求督導轄內所有幼教服務機構（幼兒園）避免使用中國教材、教具。

陳秀寳表示，現在不是幼兒園的問題，而是家長自己選購，應設法禁止網路平台販售中國教材。問題可能在於可選擇的台灣教材較少，家長只好退而求其次，購買簡體教材讓孩子練習。

鄭英耀同意陳秀寳的觀點，承諾會和相關教材教具廠商討論，研發更多有趣、有變化、更有利幼兒學習進展的教材。

民進黨 幼兒園 陳秀寳

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