519白恐記憶日 人權館辦講座促進對話省思

正值聯合國通過兩公約（公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約）60週年及519白色恐怖記憶日，國家人權博物館規劃人權講座，期盼帶動人權議題對話與省思。

人權館今天發布新聞稿表示，歷史記憶是當代社會理解人權價值的基礎，也是促進公共討論的關鍵，「2026年人權講座」系列活動以歷史經驗與當代社會的連結為主軸，期盼藉由對話與反思，深化社會大眾對人權的認識與思辨。

「2026年人權講座」將邀請不同領域講者舉辦講座，透過影視創作中的白恐歷史詮釋、威權體制下的司法角色、戒嚴時期的聲音記憶、當代戰爭情境下的人權議題等多元觀點，期盼帶動社會各界對人權的關注與對話。

首場講座將於5月23日登場，以客家電視台製播的電視影集「星空下的黑潮島嶼」為主題，邀請導演王傳宗與製作人羅亦娌對談，分享從創作發想到完成製作的歷程，並探討公共媒體在處理歷史題材時，如何在歷史真實與戲劇張力、語言呈現及製作條件之間取得平衡。講座免費，民眾可上官網報名。

「星空下的黑潮島嶼」是台灣首部以1950年代綠島新生訓導處政治犯生活為核心的電視影集，以白恐時期為背景，結合歷史事件與人物角色，讓更多民眾理解白恐歷史；該劇榮獲2025金鐘獎戲劇類節目造型設計獎、美術設計獎、視覺特效獎、燈光獎、攝影獎及原創歌曲獎等6項大獎。