「出版實體書籍面臨巨大困難」 大邑文化宣布結束營運

出版童書為主的大邑文化日前在「大邑文化 Polis Press」臉書粉專宣布，今天正式結束營運。大邑文化表示，隨著閱讀習慣改變，讓出版實體書籍面臨巨大困難，經過整體評估並因應大眾文教集團進行數碼轉型，決定暫時退出台灣圖書出版業務。

大邑文化為大眾國際書局股份有限公司旗下出版社，宣布今天正式結束營運。內容指出，「很遺憾必須跟各位讀者分享這個消息，過去我們秉持著為大家帶來有趣好玩、具知識性的內容來選書，但隨著閱讀習慣改變，讓出版實體書籍面臨巨大困難，經過整體評估並因應大眾文教集團進行數碼轉型，決定暫時退出台灣圖書出版業務」。

大邑文化表示，「看著各位小讀者的反饋與詢問，知道我們家的書伴隨著純真可愛的心長大，真的感到萬分不捨，感謝小讀者與家長們的支持與愛護，很開心能夠陪伴您們度過快樂的閱讀時光，期待能將豐富及正確的知識內化，作為未來成長的養分。邑編在這裡下台一鞠躬，大邑文化粉絲團也將於4月30日正式關閉，謝謝大家，珍重再見！」

網友留言，「小朋友小時候最愛看的書，在書店可以待很久」、「再見了，我的童年」、「謝謝你們的好書陪伴兒子長大」、「好震驚！謝謝大邑文化出版好書」、「你永遠在我童年回憶裡占了一部分」、「謝謝您們用心的陪伴，讓孩子在閱讀中慢慢長大」、「愚人節不是已經過了嗎」、「許願X探險隊系列不能消失啊」、「謝謝你們的書陪伴孩子長大。我家男孩、女孩都很愛X系列」、「孩子最近才愛上的說」、「其實你們這種類型的出版物都是陪伴很多孩童的優良出版社，也真是謝謝你們；可惜時代在變，急流湧退也是一種選擇，畢竟市場無法支撐就無法維持商業行為了」。