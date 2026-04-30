師資荒加劇 教團：長期過勞、待遇失衡

全台師資荒持續加劇，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良直言，這與長期過勞、待遇失衡有關，建議應提高實習津貼、調整薪資並改善職場條件；台師大師資培育學院副院長張民杰認為，應強化培育與支持系統，以確保教學品質。

台師大學生會與師資生聯會昨舉辦教育政策論壇，邀立法委員、教師工會代表及師培生對談，聚焦師資培育制度與教育現場困境。

侯俊良表示，教師平均每日工作時數長達十至十二小時，其中約二點五小時用於行政業務，甚至有高中輔導組長一年須負責多達四十六項報表與業務，工作負擔沉重。在此情況下，取得教師證後三年內報考正式教師比率已降至百分之卅一點二五，全台逾七萬人持證未任教，「這是制度性的勸退」。

侯俊良說，薪資調整長期偏重加給、未調整本俸，影響退休給付，加上教師非上班時間工作多僅能補休且難落實，應比照勞工給予加班費，若待遇與制度未改善，將難以留住教師並影響新血投入。

此外，現行規定，代理教師二招未果，第三招即可開放進用未具教師證的代理教師。張民杰認為，進入第三招的代理教師，若能透過完善的培育制度，例如導師帶領與資深教師陪伴，有助於其專業能力逐步提升。