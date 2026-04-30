34.9％師資生另覓出路 不投入教職
根據教育部最新統計，全台約有廿三萬人持有合格教師證，但實際進入教學現場者僅約十五萬人，等於約有七點五萬名準教師在取得證照後選擇離開，教師人力供需出現明顯落差。根據台師大學生會與師資生聯會調查發現，有百分之卅四點九的師資生偏向不投入教職，顯示教師職涯已不再是多數師資生的唯一選項。
台師大學生會與師資生聯會合作進行問卷調查，共回收三二四分有效樣本。調查顯示，雖有百分之六十五點一的師資生目前仍偏向想當老師，但整體意願平均僅三點八七分（滿分六分），且給予最高分的比率僅百分之八點九，顯示教師職涯已不再是多數學生的唯一選項。
至於提升「修畢職前教育課程」的意願，多數學生建議應增加課程開設，降低搶課難度，其次為設置師資培育導師制度。此外，有學生提出應建立師資生生涯諮詢平台、提供產業發展願景及開設跨領域課程或外系專班，提升培育彈性與吸引力。
相對地，影響修課意願的因素則集中於制度與現實落差。調查指出，在現行制度下，特定條件下無需教師證即可擔任代理教師，降低取得證照的必要性；同時，課程衝堂問題未解，也成為學生修課障礙。
此外，師資生也反映，師培課程與實際教學現場落差過大、職場環境不佳，以及正式教師缺額有限，皆削弱投入意願。
若要提升師資生投入教學現場意願，調查顯示，首要關鍵為提高本薪及學術研究費，其次依序為調升兼課鐘點費、穩定正式教師缺額，以及提高行政加給。
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