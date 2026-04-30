被點名學校 仍將維持宵禁

全台有六十九所大專校院宿舍還維持宵禁，台灣學生聯合會昨開記者會要求全面廢除，多所遭點名的學校表示，能理解學生期待，但綜合考量，仍會維持現行宵禁制度。

台南敏惠醫專校長孫逸民說，學校五專部專一至專三學生約占百分之八十二，多未滿十八歲，因此比照一般高中維持宵禁，專四、專五學生採彈性處置；可理解學生希望廢除宿舍宵禁，校方須從安全等層面整體考量。

國立虎尾科技大學說，因有未成年五專住宿生，宿舍管理較審慎，相關規範皆依實際情形滾動式調整。點名機制主要針對五專部學生，屬必要保護措施，非全面適用所有住宿生。

虎尾科大強調，宿舍管理制度已保留學生合理的生活彈性，且相關規範皆經學生事務相關會議審議通過，持續滾動修正，校方理解學生對生活自主的期待，但宿舍管理仍須在「安全」與「自由」間取得適當平衡。

國立高雄餐旅大學表示，多數學生未成年，門禁時間為晚上十一時卅分到隔天早上五時卅分，每晚十時開始，宿舍管理人員會在群組點名，學生只要在群組回應，或有刷卡進出紀錄，就算完成確認。上學期已邀集學生代表、師長代表及學務處，針對宿舍管理機制專案討論，短期內無朝向全面取消門禁規畫。

位在屏東縣南州鄉的慈惠醫專也表示，五專部學生前三年就讀時仍是未成年，晚間十時宿舍關門，預先請假的學生若晚歸，可請舍監開門，「宿舍管理是為了安全，不讓外人進入，不是鎖學生」。

勤益科技大學回應，宿舍晚上十一時雖會關門，只要憑證刷卡就能自由進出。考量外籍生初至台灣多處於適應期，避免深夜在外產生安全疑慮，一年級生須住校，晚上十一時至隔天早上六時門禁時間不得外出。