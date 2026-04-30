宿舍宵禁 5成大專仍設置 學團促廢除

根據台灣學生聯合會統計，若扣除空中大學、宗教學校等，全台大專校院宿舍至今仍有六十九所、近五成維持宵禁制度。台學聯強調，因宵禁制度，打工晚歸的學生可能必須另在校外租屋，更加劇其經濟負擔，呼籲不要再用安全成為管理學生的藉口，要求全面廢除宵禁。

台學聯學權委主委黃莨騰表示，如果以公私立區別，私立學校百分之六十七設有宵禁，公立學校僅百分之十五，甚至有私立大學校長曾表示宵禁是「辦學特色」，但到底是什麼特色，要讓學生晚上十一時至隔天早上六時不得出門；部分科大則是僅對國際生設置宵禁，質疑「難道這是台灣特色？」

黃莨騰談到，大學生多已成年，不應該再把學生幼體化作為控制手段，主張全面廢除宵禁，讓成年學生可自由透過學生證或門禁卡進出宿舍，以符合學生需求。

台學聯理事長陳昱仁表示，宵禁讓部分需課後打工的學生不得不選擇在校外租屋，恐更加重學生的經濟負擔。此外，住宿生利用夜間自習、執行專題、從事社團活動，卻要擔心因晚歸被懲處，甚至想在早上六時前買早餐都不行。呼籲教育部，正視大專校院宿舍宵禁問題，讓學生自主安排時間。

中原大學學生會長施宥烽談到，私立學校習慣以安全為名，保留點名和宵禁制度，但為什麼安全要建立在限制大學生自主權上？公私立大學不應存在制度落差，國立大學已多廢除宵禁、點名，同一個教育體系不應施加不同管理方式。

立委吳思瑤昨也聲援學生。她表示，二○一六年輔仁大學學生發起灰姑娘運動，要求廢除女宿宵禁，十年後，大專校院宿舍硬體多已改善，但思維仍有待進步。

吳思瑤表示，六十九所設有宵禁的學校，僅七所為公立學校，可見私校管理比公校來得不進步、不自由，而進步的宿舍，應是設有出入系統、充分照明、安全通報，協助其達百分之百安全，而非以安全之名，成為管制學生出入自由的藉口。

對此，教育部表示，宿舍管理屬大學自治，教育部予以尊重。各校可基於維護學生安全考量訂定相關措施，並應廣泛蒐集住宿學生意見，邀請學生代表參與規範訂定與修正；教育部也鼓勵學校檢討、修正不合時宜或過度嚴苛的規定，朝多元、實務方向精進。