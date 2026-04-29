聽新聞
0:00 / 0:00

「三招」代理教師引專業疑慮 教師待遇、環境遭批「制度性勸退」

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全台教師人力流失，制度與待遇引發討論。示意圖／AI生成
全台教師人力流失，制度與待遇引發討論。示意圖／AI生成

全台教師人力流失，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為與長期過勞及待遇失衡有關，並指「三招」進用未具教師證代理教師恐削弱專業認同，建議應提高實習津貼、調整薪資並改善職場條件。台師大師資培育學院副院長張民杰則表示，三招屬人力補充機制，學校仍具把關，不應過度解讀為放寬標準，重點應在強化培育與支持系統，以確保教學品質。

侯俊良表示，教師平均每日工作時數長達10至12小時，其中約2.5小時用於行政業務，甚至有高中輔導組長一年須負責多達46項報表與業務，工作負擔沉重。在此情況下，取得教師證後3年內報考正式教師比例已降至31.25%，全台逾7萬人持證未任教，直言「這是制度性的勸退」。

侯俊良說，薪資調整長期偏重加給、未調整本俸，影響退休給付，加上教師非上班時間工作多僅能補休且難落實，應比照勞工給予加班費，若待遇與制度未改善，將難以留住教師並影響新血投入。

此外，三招進用未具教師證的代理教師，使不少師資生對專業價值產生動搖，降低對教職的投入意願，侯俊良為此憂心，建議應提高實習津貼至基本薪資水準，並同步調整整體薪資待遇及改善工作環境，以提升教職吸引力並強化專業認同。

張民杰則表示，進用三招代理教師，學校端仍具備把關機制，即使在缺師情況下，校長仍不會任用不符需求人選，並非無條件錄用。整體而言，三招並非放寬標準，而是在前兩階段未能補足人力時的補充管道。

張民杰指出，進入第三階段的代理教師，未必缺乏熱忱，部分人員仍具投入教育的意願，若能透過完善的培育制度，例如導師帶領與資深教師陪伴，有助於其專業能力逐步提升。因此，與其過度擔憂人力來源，不如強化支持與培訓機制，以確保教學品質。

代理教師 台師大 薪資

延伸閱讀

不當老師了！台師大學生會調查 近三成五師資生不投入教職

調查：師資生卻步教職 8成憂投訴、7成認不受尊重

只調「專業加給」不夠 教團籲同步調高公教本俸 加班費比照勞工

不滿只調專業加給！教團籲加公教本俸、加班費 教育部：待整體規畫

相關新聞

不當老師了！台師大學生會調查 近三成五師資生不投入教職

根據教育部最新統計，全台約有23萬人持有合格教師證，但實際進入教學現場者僅約15萬人，等於約有7.5萬名準教師在取得證照後選擇離開，教師人力供需出現明顯落差，代理教師荒問題逐漸浮上檯面。

台南推校園廚餘減量…竟要學生帶剩菜回家 議員批：餐盒發酸發臭合理嗎？

農業部去年10月為防範非洲豬瘟疫情，推動全面禁止廚餘餵豬，台南市加強推動校園營養午餐「廚餘減量」政策，然而卻傳出學生被迫將吃剩的飯菜帶回家，讓家長相當錯愕，市議員蔡筱薇今質詢時，要求教育局全面檢討現行

菜單、食材履歷與營養全都露 基隆8月底起家長App監督營養午餐

基隆免費學校午餐115學年度8月31日正式上路，市府日前成立及召開第一次監督小組會議，傾聽家長對餐食的期待與建議，嚴謹規畫把關食安與餐食品質。 8月31日起，市府請各校全面開通C school APP

師資荒加劇 教團：長期過勞、待遇失衡

全台師資荒持續加劇，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良直言，這與長期過勞、待遇失衡有關，建議應提高實習津貼、調整薪資並改善職場條件；台師大師資培育學院副院長張民杰認為，應強化培育與支持系統，以確保教學品

被點名學校 仍將維持宵禁

全台有六十九所大專校院宿舍還維持宵禁，台灣學生聯合會昨開記者會要求全面廢除，多所遭點名的學校表示，能理解學生期待，但綜合考量，仍會維持現行宵禁制度。

19學生全中運打工沒薪水「做白工」 嘉義縣府道歉：會補償

全國中等學校運動會落幕竟傳出勞務爭議。家長指控，子女擔任游泳賽事場地助理，連續工作五天、每日逾十小時，賽後卻被告知因未滿十六歲無法領薪，形同「做白工」。對此，主辦的嘉義縣政府坦承招募過程溝通不清楚，已

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。