「三招」代理教師引專業疑慮 教師待遇、環境遭批「制度性勸退」

全台教師人力流失，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良認為與長期過勞及待遇失衡有關，並指「三招」進用未具教師證代理教師恐削弱專業認同，建議應提高實習津貼、調整薪資並改善職場條件。台師大師資培育學院副院長張民杰則表示，三招屬人力補充機制，學校仍具把關，不應過度解讀為放寬標準，重點應在強化培育與支持系統，以確保教學品質。

侯俊良表示，教師平均每日工作時數長達10至12小時，其中約2.5小時用於行政業務，甚至有高中輔導組長一年須負責多達46項報表與業務，工作負擔沉重。在此情況下，取得教師證後3年內報考正式教師比例已降至31.25%，全台逾7萬人持證未任教，直言「這是制度性的勸退」。

侯俊良說，薪資調整長期偏重加給、未調整本俸，影響退休給付，加上教師非上班時間工作多僅能補休且難落實，應比照勞工給予加班費，若待遇與制度未改善，將難以留住教師並影響新血投入。

此外，三招進用未具教師證的代理教師，使不少師資生對專業價值產生動搖，降低對教職的投入意願，侯俊良為此憂心，建議應提高實習津貼至基本薪資水準，並同步調整整體薪資待遇及改善工作環境，以提升教職吸引力並強化專業認同。

張民杰則表示，進用三招代理教師，學校端仍具備把關機制，即使在缺師情況下，校長仍不會任用不符需求人選，並非無條件錄用。整體而言，三招並非放寬標準，而是在前兩階段未能補足人力時的補充管道。

張民杰指出，進入第三階段的代理教師，未必缺乏熱忱，部分人員仍具投入教育的意願，若能透過完善的培育制度，例如導師帶領與資深教師陪伴，有助於其專業能力逐步提升。因此，與其過度擔憂人力來源，不如強化支持與培訓機制，以確保教學品質。