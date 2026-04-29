菜單、食材履歷與營養全都露 基隆8月底起家長App監督營養午餐
基隆免費學校午餐115學年度8月31日正式上路，市府日前成立及召開第一次監督小組會議，傾聽家長對餐食的期待與建議，嚴謹規畫把關食安與餐食品質。 8月31日起，市府請各校全面開通C school APP的學校午餐功能，讓家長於每天用餐過後，透過APP就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。
基隆市政府24日成立「免費學校午餐家長監督小組」，首次召開討論會議，市長謝國樑說，市府邀集家長代表實際參與監督，未來也持續邀集不同學校家長代表與會，完整蒐集意見。
教育處長徐嬿立表示，為落實更完整的家長監督機制，召開第一次監督小組會議，除說明工作進度外，也傾聽家長對餐食的期待與建議。現行家長參與學校午餐監督機制包含，「府級午餐輔導會」家長委員參與政策及管理、「府級輔導考核小組」家長代表執行實地輔導及考評、「校級午餐供應會」家長亦可審核學校菜單和督導學校午餐作業。
8月31日起，市府請各校全面開通C school APP的學校午餐功能，讓家長於每天用餐過後，透過APP就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。
會議過程家長代表委員詢問包括廚房人力有否按學生比例計算、營養師待遇能否再增加以留住人才、優秀得獎的學校能否成為示範午餐學校讓其他學校可以觀摩學習，以及對於颱風等天災的物價波動等執行細節。
教育處說，免費午餐是基隆市政府重要施政項目，以重要任務編組方式組成「家長監督小組」，展開細節反覆討論，力求讓基隆學子得到優質的免費午餐營養照護。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。