基隆免費學校午餐115學年度8月31日正式上路，市府日前成立及召開第一次監督小組會議，傾聽家長對餐食的期待與建議，嚴謹規畫把關食安與餐食品質。 8月31日起，市府請各校全面開通C school APP的學校午餐功能，讓家長於每天用餐過後，透過APP就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。

基隆市政府24日成立「免費學校午餐家長監督小組」，首次召開討論會議，市長謝國樑說，市府邀集家長代表實際參與監督，未來也持續邀集不同學校家長代表與會，完整蒐集意見。

教育處長徐嬿立表示，為落實更完整的家長監督機制，召開第一次監督小組會議，除說明工作進度外，也傾聽家長對餐食的期待與建議。現行家長參與學校午餐監督機制包含，「府級午餐輔導會」家長委員參與政策及管理、「府級輔導考核小組」家長代表執行實地輔導及考評、「校級午餐供應會」家長亦可審核學校菜單和督導學校午餐作業。

8月31日起，市府請各校全面開通C school APP的學校午餐功能，讓家長於每天用餐過後，透過APP就能看到餐點食材登錄的資訊，完整呈現菜單、食材履歷與營養成分。

會議過程家長代表委員詢問包括廚房人力有否按學生比例計算、營養師待遇能否再增加以留住人才、優秀得獎的學校能否成為示範午餐學校讓其他學校可以觀摩學習，以及對於颱風等天災的物價波動等執行細節。

教育處說，免費午餐是基隆市政府重要施政項目，以重要任務編組方式組成「家長監督小組」，展開細節反覆討論，力求讓基隆學子得到優質的免費午餐營養照護。

菜單、食材履歷與營養全都露，基隆8月底起家長APP監督營養午餐。圖／教育處提供