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台南推校園廚餘減量…竟要學生帶剩菜回家 議員批：餐盒發酸發臭合理嗎？

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇（右）今質詢時，針對台南推動校園營養午餐「廚餘減量」，卻在執行上出現偏差，甚至衍生學童被迫將剩食帶回家，讓家長相當錯愕，要求教育局立即釐清並全面檢討現行機制。圖／取自南市議會直播
台南市議員蔡筱薇（右）今質詢時，針對台南推動校園營養午餐「廚餘減量」，卻在執行上出現偏差，甚至衍生學童被迫將剩食帶回家，讓家長相當錯愕，要求教育局立即釐清並全面檢討現行機制。圖／取自南市議會直播

農業部去年10月為防範非洲豬瘟疫情，推動全面禁止廚餘餵豬，台南市加強推動校園營養午餐「廚餘減量」政策，然而卻傳出學生被迫將吃剩的飯菜帶回家，讓家長相當錯愕，市議員蔡筱薇今質詢時，要求教育局全面檢討現行機制，別把行政壓力轉嫁到學童身上。

蔡筱薇表示，校園營養午餐「廚餘減量」政策立意良善，目前各校每天須上傳廚餘量，並以減量成果作為評比依據，原本希望透過數據管理減少浪費，孰料，近期卻接獲許多家長陳情反映指稱，校方為降低廚餘量，竟要求學生不要丟廚餘，讓學生把剩食裝入餐盒帶回家。

「打開書包餐盒，撲鼻而來的竟是發酸發臭的剩菜，這樣合理嗎？」，蔡筱薇質疑，學校作法不僅違反基本衛生常識，恐衍生食安風險，要求教育局釐清是否有學校變相強制學生不得傾倒廚餘，更應檢討現行評比與獎勵制度，別讓政策淪為「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的情況。

對此，教育局長鄭新輝回應，推動廚餘減量目的在於培養學生珍惜食物與落實環境永續理念，同時透過每天的廚餘量調整菜單、供餐精準化及用餐教育等，希望從源頭減少剩食，兼顧減量目標與學生健康，絕非用任何形式要求學生將廚餘帶回家。

教育局強調，政策上路後已明確要求各校應以學生健康與食品安全為優先，嚴禁以減量為由限制學生傾倒廚餘或採取不當作法，倘若查有違反規定情形，將立即督導改善，確保學校依循正確方式推動政策，同時也會檢視制度設計，避免產生錯誤誘因。

台南市去年因應防範非洲豬瘟，加強推動校園營養午餐「廚餘減量」政策，然而卻有議員接獲家長陳情，學生被迫將吃剩的飯菜帶回家。圖／取自南市府官網
台南市去年因應防範非洲豬瘟，加強推動校園營養午餐「廚餘減量」政策，然而卻有議員接獲家長陳情，學生被迫將吃剩的飯菜帶回家。圖／取自南市府官網

教育局 校園 農業部 廚餘

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