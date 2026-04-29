大專教職員工五一勞動節上街 工會提調升私校退撫等4大訴求

高教工會今天表示，後天五一勞動節，台灣的大專校院教師終能與受僱勞動者一起享有假日，高教工會也將響應五一勞動節遊行，並提出四大訴求，要求大學校園落實真民主、保障弱勢勞權、提升私校退撫，並當私校教職員遭資遣或非自願離職時可領取慰助金。

高教工會表示，這些年來大專校院民主機制不斷被侵蝕，特別是校長、行政高層或董事會將權力不斷集中，再加上教育部錯誤地以所謂「大學自治」名義漠視與縱容，讓大學校園中逐漸醞釀「反民主」的意識。教職員生越來越被排除於校長遴選的過程，私立大專院校董事會甚至得以完全無視教職員生的聲音，希望透過大學法修法，保障如三級三審專業審查、公私立大學校長遴選程序納入「教職員生同意權」機制。

再者，工會也指出，大專校院內有超過4萬名的兼任教師，以及編制外專案教師、私校內的編制內職員以及華語教師等，而兼任教師、專案教師至今仍被排除於教師法和勞基法外，也要求保障上述人員權益。

高教工會也訴求，台灣現階段私校教職員的退休金保障長年不足、偏低，許多私校教師即便在學校任職長達20、30年，退休時卻發現退休金的所得替代率竟然連三成都不到，難以維持退休後基本的生活開銷。工會也要求修法提高提撥率、提升私校教職員的退撫保障，要求私校教職員的提撥率最起碼比照公校提高至15%。

工會也爭取，目前私校教職員遭資遣或非自願離職時，一毛資遣費都領不到。尤其私立大專校院近年遭逢少子化衝擊，各校不斷將壓力轉嫁到教職員身上，除了刪減福利、獎金、薪給外，強制資遣與逼退教職員頻頻發生，保守推估，近年來非自願離職的大專私校教職員人數恐怕已經超過千人。對此主張私校退撫條例應修法明定，私校教職員若遭資遣應保障其資遣費，至少比照一般勞工每1年資發給0.5個月的薪給。