王宇光帶著「人之島」出發 用舞作和世界誠實對話

舞蹈家王宇光以「人之島」二度入圍英國「沙德勒之井」主辦的玫瑰國際舞蹈獎。他表示，作品是從台灣出發，「誠實面對，相信這些我在乎的與努力的，都可透過舞蹈傳遞到遠方。」

王宇光的創作，始終和生長的土地與經驗緊密相連。他今天接受中央社記者線上專訪時表示，「人之島」作品是在「島嶼的搖晃」中慢慢形塑而成，「我不跳原住民舞蹈，也不跳民族舞蹈，那我的傳統是什麼？我來自哪裡？這讓我困惑許久。」

有一次王宇光打開一塊黑色塑膠布，往空中拋飛，他看見塑膠布飛在空中不到一秒，但卻不斷變形，「這讓我恍然大悟，就像台灣雖然是一座這麼小的島國，但我們有各種語言跟信仰，因為自由跟民主，相互包容，我們是一座沒有形狀的島嶼，柔軟卻珍貴。」這讓王宇光開始展開自我認同的探索。

王宇光表示，在「人之島」舞作，這些不斷變形柔軟的身體和物件當中，可以跨越語言與文化語境，「讓我們在台灣小小島嶼上所在乎的、困惑的、努力的，透過舞蹈傳遞到更遠的遠方。」

雖然入選名單今天才公布，但王宇光去年底已接到通知，主辦方倫敦沙德勒之井劇院（Sadler's Wells）有著極其嚴格的保密協定，「我憋了很久，要等正式官網宣告。」2027年2月他將帶著作品二度前往倫敦，在被譽為舞蹈殿堂的沙德勒之井劇院演出兩場。

回顧2025年首屆入圍的經驗，王宇光坦言那是一場震撼，「上次演出回來之後，我檢討了半年。包含哪裡可以做得更好、如何調整壓力挑戰。」

面對即將到來的決選，王宇光說，他知道這種競賽型的獎項最終是與自己的對話，「自己夠不夠誠實地面對作品，在所有的選擇中，是不是都做了當下最好的決定？」

王宇光透露，自己曾經是「雲門舞集2」的舞者，「在離開時我許下小小的願望，如果未來有機會把作品帶到倫敦沙德勒之井舞蹈聖地與歐洲，好像就可以對得起曾經受到這麼多舞蹈前輩的支持與啟發，現在就是美夢成真。」

王宇光回憶2025年第一次站上沙德勒之井的舞台，內心的激動，壓力之大，並非來自舞台尺寸或有多少觀眾，而是那份「承接自偉大舞蹈家們足跡」的厚度，「這份來自國際評審的肯定，對台灣這座小小島嶼上的創作者而言，無比榮幸。」

此刻王宇光帶著「人之島」在吉隆坡表演藝術中心（The Kuala Lumpur Performing Arts Centre, klpac）進行東南亞巡演，也將前往雅加達薩里哈拉藝術中心（Komunitas Salihara Arts Center）演出，「台灣有亞洲最好的創作基地，有資源也有包容性，期待自己可以建構當代的亞洲美學，持續與西方對話。」