出任長榮交響樂團首席 魏靖儀：一場精彩的投打對決
長榮交響樂團自今年度起，延攬多位優秀青年音樂家共同擔綱樂團首席一職，除已於年初上任的首席張庭碩，今（29）日再度宣布禮聘另一位新首席—小提琴家魏靖儀， 5 月起正式就任。
魏靖儀曾榮獲著名的比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠(Laureate)，先後畢業於美國茱莉亞音樂院及德國柏林漢斯・艾斯勒音樂學院，師從前柏林愛樂首席 Kolja Blacher 等名師，演奏足跡遍及紐約卡內基音樂廳、布魯塞爾王家美術宮、慕尼黑蓋斯泰格音樂廳等國際地標。專業領域外，魏靖儀亦長期投身社會實踐，2024年發行針對精神病友撫慰的專輯《安土》（Earthing），展現出當代音樂家深厚的人文關懷。
對於接任長榮交響樂團首席一職，魏靖儀表示，長榮交響樂團正在進行極大的改變，不僅擁有強烈的野心與國際化視野，更有深厚植根台灣的熱情，「我希望藉由『樂團首席』這個位置，將過去在歐洲與美國所累積的經驗帶回來，與團員們一起探索，創造更深刻的凝聚力」。談及與駐團藝術家梵志登（Jaap van Zweden）的合作，他以棒球比喻：「這就像一場精彩的投打對決，去承接大師投出的每一顆球都令人興奮，這種即時的音樂激盪，讓每一位首席都充滿期待」。
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