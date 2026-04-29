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縣市聘任專職族語教師 教育部年挹注1.5億

中央社／ 台北29日電

為了鼓勵中小學聘任專職族語教師，傳承原住民族文化，教育部每年挹注約新台幣1.5億元，114學年度共補助聘任268名，並提升薪資支給基準、增列持續任教偏遠地區的加發數額等。

教育部今天新聞稿指出，依據民國107年制定的「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，每年挹注經費協助各縣市聘任專職的族語教師，並逐年滾動修正，明確工作內容、受薪待遇與保障工作條件。

教育部於114年完成修法，調升基本薪資支給基準3%、並針對持續任教於偏遠地區及族語證書級別，增列每月基本薪資支給外的加發數額，鼓勵專職族語老師持續任教及專業發展。

另外，考量實際教育場域需求，教育部也修正相關任教資格規定，取得原住民族語能力認證中高級可於國民小學任教，鼓勵更多族語老師加入原住民族文化及語言傳承的教學行列。

教育部期盼透過族語教師專職化和提升待遇，增加誘因，確保族語教育的師資穩定，並讓每一名願意學習原住民族語的學子，都能安心接受族語教育，傳承台灣的原住民族文化。

原住民 教育部 薪資

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