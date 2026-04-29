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教師首次放勞動節 高教工會號召遊行爭取4改革

中央社／ 台北29日電

今年是教師首度放勞動節高教工會今天呼籲全國教師，響應五一勞工遊行，並提出大學民主、保障勞權弱勢、提升私校退輔、確保私校資遣慰助金等4項改革訴求。

以往的勞動節，教師、公務人員等身分不能放假，公教團體抗爭多年，認為同樣是勞工，卻被差別待遇，校園內有些人可放假、有些人不能放假，造成許多困擾。

立法院於114年5月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，將勞動節改為全國放假，今年5月1日是台灣教師的第一個勞動節假日。高教工會今天舉辦記者會，號召教師們共同加入遊行隊伍，與所有勞動者團結爭取勞動權益。

高教工會理事長周平表示，教師今年首度在法律上被承認是勞動者，可以在勞動節放假，教師的自我認同也應該調整。今年正是典範轉移的契機，教師要自覺自己是勞動者，主要的產品就是傳遞知識、研究發展，應組織起來捍衛自己的勞動條件。

高教工會提出4項訴求，首先落實大學民主，讓教職員參與校長遴選過程（非只由董事會圈選）、避免校長與行政高層架空新聘教師審查機制等。

第2項訴求是保障兼任教師、專案教師、職員等校園內的勞權弱勢，避免同工不同酬、淪為「免洗筷」。

第3項訴求是提升私校退輔，至少應比照公立學校將提撥率提高到15%（私校現為12%）。

第4項訴求是確保私校教職員被資遣、非自願離職時，都應獲得慰助金（資遣費），現行法令只有私校被列專案輔導時，才有規定須發慰助金。

高教工會研究員陳柏謙表示，希望藉由勞動節的機會，號召社會正視台灣面臨少子女化、大專退場的劇烈變動，並呼籲教職員加入工會，共同改善大學的勞動環境。

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