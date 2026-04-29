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邵族祖靈祭傳承者高春貴辭世 文化部將頒贈旌揚狀

中央社／ 記者邱祖胤台北29日電

原住民重要民俗「邵族Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」的高家領唱長老（Paruparu）高春貴（Bulaw Lhkatanamarutaw）24日辭世，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

根據文化部今天發布新聞稿，文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示高春貴為重要民俗的傳承與實踐者，長期擔任「祭歌領唱」重要職務，傳承狩獵知識與祖靈屋營造工法，守護邵族傳統生活與文化，為台灣原住民族無形文化資產傳承與延續的重要支柱。

新聞稿指出，Lus'an是邵族最重要的年度祭儀，維繫邵族社會組織運作與分工模式，2015年經文化部登錄為重要民俗「邵族 Tungkariri Lus'an（祖靈祭）」，高姓家族在Lus'an祭典期間負責「祭歌領唱」與「試獵儀式」的傳承，在大祭期間與陳姓家族，輪流提供家中庭院搭建祖靈屋。

高春貴長期擔任「祭歌領唱」重要角色，熟悉節奏歌詞與禁忌；同時深諳邵族祭儀知識與相關技藝，包含「試獵儀式」的陷阱製作、「祖靈屋」營造及「鞦韆祭」的鞦韆製作工法，並帶領部落青年進行傳習教學。

文化部表示，高春貴一生致力於文化傳承、保存與維護，並協助部落公共事務推動，文化部將持續輔導協助Lus'an（祖靈祭）文化的傳承紀錄工作，讓珍貴的原住民族無形文化資產持續傳承發揚。

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