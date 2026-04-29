青年暑假「職場體驗」領4萬 700名額限時開放報名

為協助大專以上在學青年及早規畫職涯，教育部青年發展署推出「115年青年暑期社區職場體驗計畫」，於暑假期間提供700個體驗名額，並發給每人4萬4250元薪資。該計畫號召全台超過300家非營利組織（NPO）提供豐富職缺，讓青年能將設計美編、行銷企畫、活動設計及營隊帶領等專長，實際應用於地方組織，即日起開放報名，至6月18日截止，若名額額滿將提前結束受理。

來自國立屏東大學社會發展學系的許惠晴、東華大學華文系的黃靖珈，去年透過計畫至「社團法人高雄市小鄉社造志業聯盟」擔任活動企畫與執行。職場體驗期間，兩人深入旗美九區，從田野調查、影像紀錄到活動設計，全方位參與在地事務。於實作歷程中的觀察與反思，累積豐富經驗，並在計畫所辦的全國成果競賽中榮獲「優良」獎項肯定。

許惠晴分享，在參與規畫小鄉社造行動小站與老街定向活動過程，常常促發自身思考如何在場域與資源有限的條件下，最大化每一名參與者的投入與影響力。她說，社區工作往往沒有立即可見的標準答案，需要時間發酵與沉澱，期許自己以更耐心的態度，陪伴自己與社區一起走出那條逐漸清晰的道路。

黃靖珈表示，曾對人際互動感到緊張，但在一次次與長者的閒聊與日常場勘中，逐漸找到交流的純粹與自在，進而成為推動地方創生的重要力量。二人皆認為社區工作不只是任務執行，更是關係與情感的經營，藉由職場體驗，除累積實務經驗，也重新認識家鄉樣貌與社區力量，並在互動中找到自我成長的方向。

青年署說，「青年暑期職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，職缺遍及全台各地，體驗過程非營利組織均安排專人指導，青年署也會適時提供青年學生關懷協助。開放35歲以下大專以上在學青年至「RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw）投遞履歷，名額有限。若有計畫相關疑問，可撥打免付費專線0800-885-881詢問。