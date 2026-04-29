快訊

全球第六大！台股市值今年增逾35% 超越加拿大

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

世界看見台灣！公車駕駛崩潰哭喊「為什麼要欺負司機」登CNN

青年暑假「職場體驗」領4萬 700名額限時開放報名

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
「115年青年暑期社區職場體驗計畫」於暑假期間提供700個體驗名額，即日起開放報名。圖／教育部提供
「115年青年暑期社區職場體驗計畫」於暑假期間提供700個體驗名額，即日起開放報名。圖／教育部提供

為協助大專以上在學青年及早規畫職涯，教育部青年發展署推出「115年青年暑期社區職場體驗計畫」，於暑假期間提供700個體驗名額，並發給每人4萬4250元薪資。該計畫號召全台超過300家非營利組織（NPO）提供豐富職缺，讓青年能將設計美編、行銷企畫、活動設計及營隊帶領等專長，實際應用於地方組織，即日起開放報名，至6月18日截止，若名額額滿將提前結束受理。

來自國立屏東大學社會發展學系的許惠晴、東華大學華文系的黃靖珈，去年透過計畫至「社團法人高雄市小鄉社造志業聯盟」擔任活動企畫與執行。職場體驗期間，兩人深入旗美九區，從田野調查、影像紀錄到活動設計，全方位參與在地事務。於實作歷程中的觀察與反思，累積豐富經驗，並在計畫所辦的全國成果競賽中榮獲「優良」獎項肯定。

許惠晴分享，在參與規畫小鄉社造行動小站與老街定向活動過程，常常促發自身思考如何在場域與資源有限的條件下，最大化每一名參與者的投入與影響力。她說，社區工作往往沒有立即可見的標準答案，需要時間發酵與沉澱，期許自己以更耐心的態度，陪伴自己與社區一起走出那條逐漸清晰的道路。

黃靖珈表示，曾對人際互動感到緊張，但在一次次與長者的閒聊與日常場勘中，逐漸找到交流的純粹與自在，進而成為推動地方創生的重要力量。二人皆認為社區工作不只是任務執行，更是關係與情感的經營，藉由職場體驗，除累積實務經驗，也重新認識家鄉樣貌與社區力量，並在互動中找到自我成長的方向。

青年署說，「青年暑期職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，職缺遍及全台各地，體驗過程非營利組織均安排專人指導，青年署也會適時提供青年學生關懷協助。開放35歲以下大專以上在學青年至「RICH職場體驗網」（https://rich.yda.gov.tw）投遞履歷，名額有限。若有計畫相關疑問，可撥打免付費專線0800-885-881詢問。

工作 東華大學 青年

延伸閱讀

畢業季迎職場新人 嶺東科大就博會釋2500職缺

相關新聞

青年暑假「職場體驗」領4萬 700名額限時開放報名

為協助大專以上在學青年及早規畫職涯，教育部青年發展署推出「115年青年暑期社區職場體驗計畫」，於暑假期間提供700個體驗名額，並發給每人4萬4250元薪資。該計畫號召全台超過300家非營利組織（NPO

幼園不安全／虐童不是偶發 用7問題篩出高風險園所

近來幼兒園虐童事件頻傳，讓許多家長如坐針氈，深怕踩雷孩子受害。幼教專家指出，高風險幼兒園有跡可循，裁罰紀錄一定要看，教師流動率與代理人員比例也是重要指標，但不易從外部判斷，家長參觀園所時不要只聽園方介

偏鄉校護領不到久任獎金 說好1個月檢討 教育部曝新進度

立法院教育及文化委員會1日召開會議，民眾黨立委邱慧洳會中質疑，教育部推動偏遠地區久任獎金制度留才，現行涵蓋教師、社工與教保人員等，卻未納入校護，引發公平性爭議。教育部當時承諾將啟動研議，如今距離承諾近

嘉義市學生午餐免費議員籲納私校 黃敏惠：評估財政考量

嘉義市長黃敏惠兒童節前宣布，115學年度8月31日起，公立國中小學生全面享免費營養午餐，獲得家長與教育界肯定，但政策公平性引發熱議，議員質詢要求午餐免費落實餐桌平權，納入國中私校及教職員；市長黃敏惠說

鄒族文物返鄉展5月8日開幕 45件國家珍藏文物重返達邦

嘉義鄒族部落具有豐富人文底蘊，中央研究院民族學研究所與鄒族庫巴特富野社文化發展協會合作，歷經3年整理45件文物，5月8日起將在鄒族自然與文化中心舉辦文物展覽，展期至11月8日，透過文物重返達邦部落，串

師資荒失控衝擊孩子未來 5大危機連鎖爆發

「明明學生變少了，為什麼老師卻越來越不夠？」全台正陷入前所未見的師資荒，從偏鄉到都會區無一倖免，各校徵才文宣再吸睛、福利再加碼，不少學校仍是乏人問津。然而，教師荒背後，暴露的是教育現場的連鎖崩壞。 正

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。