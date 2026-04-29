音樂夢想不受阻 企業伸援手全額資助弱勢生學習費

音樂夢想學習不受阻，屏東市中正國中音樂班一名學生在全國學生音樂比賽獲優等佳績，但面臨家庭經濟因素，恐無法負擔術科學習。高雄的睿騏電工總經理陳安婕獲悉後，允諾全額負擔該名學生國中時期相關補習、術科學費，盼讓音樂種子無後顧之憂成長，朝音樂夢邁進。

睿騏電工是台電長期合作承包商，不論風雨在險境中為社會搶修電路，總經理陳安婕感性說，企業要積極落實社會責任也將這份使命感延伸至教育。

音樂班該名學生是單親中低收入戶，在全國學生音樂比賽在縣賽、全國賽等在個人與團體都獲不錯成績，朝音樂夢想路邁進。音樂班學生除了學費外，還有部分外加費用，像是術科學習費等。

音樂班導師表示，該名學生一步一腳印專注術科練習，在學科部分數學科較弱。陳安婕得知該名學生情況立馬允諾，負擔該名學生國中時期相關補習、術科費用，甚至到高中時期也都願意資助。

中正國中指出，學校有教育儲蓄專戶可以幫忙學生，若有需要幫助學生透過募款方式匯款到教育儲蓄專戶後可以指定用途，指定給特地學生，學生國中畢業後，若還有剩餘相關費用，都可以一路跟著學生到高中。

中正國中統計，學校教育儲蓄專戶今年截至4月，已協助遭遇困境學生19人次，撥付金額7萬6311元。

校方表示，睿騏電工善款如同及時雨，讓弱勢學子看見社會溫情，使他們在求學路上不再孤軍奮戰，能無後顧之憂地專注於學業與人格成長，更有尊嚴地邁向未來。

屏東縣中正國中校長劉瑞富（左）致贈感謝狀給睿騏電工總經理陳安婕（中），右為音樂班導師江姿橤。記者劉星君／攝影

高雄的睿騏電工總經理陳安婕（右二）獲悉弱勢學生情況後，允諾全額負擔該名學生國中時期相關補習、術科學費，將捐助學校教育儲蓄專戶指定用途。記者劉星君／攝影