第2屆青漫獎開放報名 個人組新增「頁漫、條漫」投稿

文化部去年舉辦首屆青漫獎，吸引逾250件作品參賽，第2屆青漫獎今天起開放報名，並按照首屆賽事經驗進行調整，個人組開放「頁漫」報名外，也新增「條漫」形式投稿。

文化部今天發布新聞稿表示，第2屆青漫獎獎項分為個人組及團體組，總獎金新台幣123萬元，歡迎全國高中職學生及青少年踴躍參賽，期待藉由青漫獎及系列課程、活動的辦理，鼓勵更多青少年接觸台灣原創漫畫，並發掘具潛力的新秀投入創作。

首屆青漫獎個人組參賽作品形式限為4格漫畫，為讓規範更貼近實際創作情形，文化部表示，這次參考前屆評審意見及實際參賽情形，調整團體組及個人組報名作品規格，個人組則調整為「頁漫」1至4頁或「條漫」20格（含）以內。

團體組徵件則為「頁漫」16至48頁或「條漫」50格（含）以上；同時，考量團體組為共同創作，獎勵以作品整體表現為主，文化部表示，因此刪除團體組中的評審特別獎，相應增加個人組獎額及獎金。

為延續培育青少年漫畫創作者，文化部搭配辦理系列培力輔導課程，也將結合展覽、交流活動及成果展示，提供獲獎作品更多曝光機會，讓社會大眾看見台灣青少年漫畫創作的豐沛能量，並進一步帶動校園漫畫創作風氣。

第2屆青漫獎即日起至10月2日受理報名；第1屆青漫獎得獎作品展，目前正於國家漫畫博物館東側園區展出，展期至8月16日。