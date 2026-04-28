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日漫化大賽百合首獎誕生 奇想「珍珠加炒飯」今起台日連載

中央社／ 台北28日電

KADOKAWA、台灣角川和KadoKado角角者2024年舉辦日漫化小說大賽，百合組首獎作品今天起連載，描述日本網紅轉生到台灣，嘗試將珍珠加入台味炒飯的故事。

「2024 KadoKado你寫我畫！日漫化小說大賽」開放華文創作者報名，並分為奇幻組與百合組，奇幻組首獎為作家草子信作品「反派BOSS的專屬溺愛」，百合組首獎為作家今安作品「為什麼不能把珍珠放進炒飯裡？」，獲獎作可於台灣、日本平台連載。

台灣角川今天發布新聞稿表示，近年台灣角川致力於促進台日創作交流、激發原創故事潛力，「為什麼不能把珍珠放進炒飯裡？」邀請日本漫畫家小畠泪負責作畫，透過跨國合作形式，將文字故事轉化為漫畫，今天起連載，開啟台日合作嶄新篇章。

「為什麼不能把珍珠放進炒飯裡？」講述熱愛珍珠奶茶的日本網紅白井紗月，因意外轉生到台灣，成為炒飯老店的年輕老闆娘。面對突如其來的人生轉變，她選擇重新振作，並以自己的方式經營餐館，嘗試將自己最愛的「珍珠」加入台味炒飯之中。然而這項創新料理卻引發在地食客的強烈反彈。

「為什麼不能把珍珠放進炒飯裡？」今天起在平台BOOK☆WALKER上線連載，為延續作品熱度，台灣角川也將與CCC追漫台合作，預計在5月28日起於「漫畫作品國際合製專區」上架連載。

日本 漫畫 網紅

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