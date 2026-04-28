教育部年投逾1億元改善資源班空間 142校受惠打造友善校園

教育部於民國114年度投入超過新台幣1億元，協助身心障礙資源班改善空間，以融合教育和通用設計，打前瞻且具多功能的教學空間。

教育部今天發布新聞稿指出，114年度擴大補助142所學校，總補助經費1億428萬元，和縣市政府合作，落實特殊教育資源班空間優化與建構友善校園。

有別於隔離式的特教班，近年更著重「融合教育」理念，鼓勵身心障礙學生與一般學生共同學習。設計時也引入「通用設計」理念，讓空間能最大程度的被每一個人使用。

南投國小打造全方位資源班教學環境，特別強調「遊戲中學習」，設置大面積創意樂高牆，強化學生的感官開發與社交練習。教室採用低矮且具通透感的書櫃系統，讓視野無死角，便利教師即時觀察學生狀況。

台南市新市國中將57年舊校舍改造成高質感的「異想教室」。設計團隊透過打開舊校舍斜屋頂，建立挑高舒適空間，並大量採用森林、綠意與木作元素，搭配柔和燈光，淡化傳統教室的冰冷標籤。

教育部表示，資源班設施設備的改善不僅是硬體升級，更象徵教育體系對特殊教育的積極與重視。未來將持續推動改善計畫，讓每一位學生都能在友善、包容且具創意的環境中，實現自我發展。