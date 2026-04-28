快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 士林地院判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

作家林剪雲「叛之三部曲最終曲」 獲巫永福文學獎

中央社／ 台北28日電

巫永福文化基金會公布巫永福3大獎項得獎名單，作家林剪雲以大河小說「叛：叛之三部曲最終曲」獲得「巫永福文學獎」。

此外，學者邱坤良以「自君別後：陳大禹及其戰後臺灣劇場驚奇」獲「巫永福文學評論獎」；資深新聞工作者王景弘以「採訪歷史：從華府檔案看台灣」獲「巫永福文化評論獎」。

林剪雲「叛：叛之三部曲最終曲」由九歌出版社出版，三部曲刻畫屏東萬丹家族跨越三代的恩怨情仇，最終曲以台日混血兒岩下松痕返台尋根，巧遇「太陽花學運」爆發，重新聚焦土地認同，追索台灣百年近代歷史的歷程。

邱坤良「自君別後：陳大禹及其戰後臺灣劇場驚奇」由國立台北藝術大學及遠流出版公司出版，探究劇場前輩陳大禹積極投入戲劇運動、擔任編導、演員的一生，陳大禹編導作品「香蕉香」，是台灣戲劇史上絕無僅有以「二二八事件」為背景的創作。

王景弘「採訪歷史：從華府檔案看台灣」由玉山社出版，翔實記錄台灣政治與美台關係，包含二戰後國民黨來台至1990年代民主狂潮期間的來龍去脈，揭露由戒嚴至解嚴的美台關係演變，並附美國國務院「台灣法律地位」研究報告英文原件。

本屆巫永福3大獎頒獎典禮將於5月23日舉行。

太陽花學運 九歌出版社 華府

延伸閱讀

1995 年 李安改編小說電影《理性與感性》征服好萊塢，勇奪金球獎與柏林金熊獎

首屆金繪獎頒獎…卓榮泰致詞暗藏馬鈴薯梗 喊話畫「3個馬鈴薯的故事」

聯經人文企業獎／簡靜惠種文化森林 獲特別貢獻獎

相關新聞

偏鄉校護領不到久任獎金 說好1個月檢討 教育部曝新進度

立法院教育及文化委員會1日召開會議，民眾黨立委邱慧洳會中質疑，教育部推動偏遠地區久任獎金制度留才，現行涵蓋教師、社工與教保人員等，卻未納入校護，引發公平性爭議。教育部當時承諾將啟動研議，如今距離承諾近

嘉義市學生午餐免費議員籲納私校 黃敏惠：評估財政考量

嘉義市長黃敏惠兒童節前宣布，115學年度8月31日起，公立國中小學生全面享免費營養午餐，獲得家長與教育界肯定，但政策公平性引發熱議，議員質詢要求午餐免費落實餐桌平權，納入國中私校及教職員；市長黃敏惠說

鄒族文物返鄉展5月8日開幕 45件國家珍藏文物重返達邦

嘉義鄒族部落具有豐富人文底蘊，中央研究院民族學研究所與鄒族庫巴特富野社文化發展協會合作，歷經3年整理45件文物，5月8日起將在鄒族自然與文化中心舉辦文物展覽，展期至11月8日，透過文物重返達邦部落，串

師資荒失控衝擊孩子未來 5大危機連鎖爆發

「明明學生變少了，為什麼老師卻越來越不夠？」全台正陷入前所未見的師資荒，從偏鄉到都會區無一倖免，各校徵才文宣再吸睛、福利再加碼，不少學校仍是乏人問津。然而，教師荒背後，暴露的是教育現場的連鎖崩壞。 正

台灣累積通膨20％ 公教薪資僅漲14％ 教團提3訴求籲改革

全國高級中等學校教育產業工會說，台灣近10年經濟與GDP持續成長，但公教人員薪資調幅明顯落後物價上漲，導致實質所得下降，並已出現人才流失危機，恐影響國家政策執行與教育品質，主張應建立隨通膨調整薪資機制

高中生操作無人機、大學生運用AI系統判讀 跨校合作監測基隆河環境

國立基隆商工航空電子科與國立勤益科技大學電資學院，合作推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天舉行成果發表會。兩校師生透過資源共享與技術交流，共同打造兼具教育實踐、科技應用與在地關懷課程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。