作家林剪雲「叛之三部曲最終曲」 獲巫永福文學獎

巫永福文化基金會公布巫永福3大獎項得獎名單，作家林剪雲以大河小說「叛：叛之三部曲最終曲」獲得「巫永福文學獎」。

此外，學者邱坤良以「自君別後：陳大禹及其戰後臺灣劇場驚奇」獲「巫永福文學評論獎」；資深新聞工作者王景弘以「採訪歷史：從華府檔案看台灣」獲「巫永福文化評論獎」。

林剪雲「叛：叛之三部曲最終曲」由九歌出版社出版，三部曲刻畫屏東萬丹家族跨越三代的恩怨情仇，最終曲以台日混血兒岩下松痕返台尋根，巧遇「太陽花學運」爆發，重新聚焦土地認同，追索台灣百年近代歷史的歷程。

邱坤良「自君別後：陳大禹及其戰後臺灣劇場驚奇」由國立台北藝術大學及遠流出版公司出版，探究劇場前輩陳大禹積極投入戲劇運動、擔任編導、演員的一生，陳大禹編導作品「香蕉香」，是台灣戲劇史上絕無僅有以「二二八事件」為背景的創作。

王景弘「採訪歷史：從華府檔案看台灣」由玉山社出版，翔實記錄台灣政治與美台關係，包含二戰後國民黨來台至1990年代民主狂潮期間的來龍去脈，揭露由戒嚴至解嚴的美台關係演變，並附美國國務院「台灣法律地位」研究報告英文原件。

本屆巫永福3大獎頒獎典禮將於5月23日舉行。