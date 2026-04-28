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偏鄉校護領不到久任獎金 說好1個月檢討 教育部曝新進度

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
校護未被納入偏遠地區久任獎金制度，教育部表示已於4月20日召開跨部會研商會議，持續研議中。圖／聯合報系資料照片
校護未被納入偏遠地區久任獎金制度，教育部表示已於4月20日召開跨部會研商會議，持續研議中。圖／聯合報系資料照片

立法院教育及文化委員會1日召開會議，民眾黨立委邱慧洳會中質疑，教育部推動偏遠地區久任獎金制度留才，現行涵蓋教師、社工與教保人員等，卻未納入校護，引發公平性爭議。教育部當時承諾將啟動研議，如今距離承諾近一個月，教育部今日表示，已於4月20日召開跨部會研商會議，但因涉及經費來源、制度衡平及人力考量等因素，仍持續研議中。

偏遠地區師資流動率高，教育部推動偏遠地區久任獎金制度留才，教師於「偏遠地區」學校連續服務滿8年，可領7萬元，服務滿11年可領11萬元；於「特殊偏遠地區」學校服務滿8年可領10萬元，服務滿11年可領15萬元；「極度偏遠地區學校」服務滿8年可領15萬元，服務滿11年可領22萬元。

民眾黨立委邱慧洳1日在立法院質詢時，針對偏遠地區久任獎金制度提出質疑，認為該制度存在適用落差。她提到現行規定下，校長、教師、專任教師、代理教師、專業輔導人員、社工人員，以及幼兒園園長、教保員、助理教保員等都可領取久任獎金，唯獨校護被排除在外，質疑「難道校護不重要嗎？」

國教署署長彭富源當時回應，現行已納入久任獎金的對象，屬於教育部、國教署或地方教育單位可直接決定的範圍，不涉及其他機關；但若納入校護，就會牽涉衛福部、銓敘部等單位，因此當初在設計偏遠地區久任獎金條例時，主要是先處理教育部可直接掌握的對象。並承諾將於一個月內啟動討論。

距離承諾近一個月，教育部今表示，學校護理人員在守護教職員工生健康與校園安全上扮演關鍵角色，對其專業與貢獻予以肯定，已於4月20日邀集地方政府、相關部會召開研商會議。不過，納入校護涉及跨部會權責，包括衛生福利部及行政院人事行政總處等，也需考量經費來源、實際人力流動情形及制度衡平性等因素，仍需持續研議並凝聚共識。

教育部承諾，將在兼顧制度公平性、財政可行性及偏遠地區人力穩定等原則下，持續與各方溝通協調，審慎評估可行方案。

國教署 立法院 民眾黨 教育部 偏鄉 獎金

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