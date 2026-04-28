嘉義市學生午餐免費議員籲納私校 黃敏惠：評估財政考量
嘉義市長黃敏惠兒童節前宣布，115學年度8月31日起，公立國中小學生全面享免費營養午餐，獲得家長與教育界肯定，但政策公平性引發熱議，議員質詢要求午餐免費落實餐桌平權，納入國中私校及教職員；市長黃敏惠說，評估財政納入考量。
議員鄭光宏質詢，市府推動免費午餐政策立意良善，但僅限公立學校學生，恐造成不同就學體系間落差。他主張，應擴大納入私立國中，比照台北市、新北市、桃園市及台南市等縣市作法，落實「餐桌平權」，避免學生因學校性質不同而有差別待遇。
鄭光宏也建議，除隨班導師，教職員同樣應納入補助對象，營造一致的校園用餐環境。他關切免費午餐政策財務負擔，指出市府預計7 月追加預算7770萬元推動政策，全面實施後每年支出逼近3億元，恐排擠其他教育資源。面對通膨壓力與供餐品質問題，鄭光宏提醒市府強化團膳監督機制，從食材來源、營養設計到剩食管理，都應嚴格把關，確保學生「吃得好，吃得安心，也吃得健康」。
對此，黃敏惠回應，市府推動免費午餐，是以照顧孩子為優先考量，但財政條件確實面臨挑戰。她指出，原本財劃法修訂，嘉市可望增加66億元統籌分配款，卻遭中央刪減69億元，實際反而短少3億元，對地方財政造成壓力。
黃敏惠強調，在中央部分教育補助縮減情況下，市府選擇優先投入教育經費，推動免費午餐政策，未來是否擴大納入私校與教職員，將納入整體施政評估。同時，她呼籲中央履行對嘉市重大建設的財政承諾，包括鐵路高架化經費全額補助，讓地方擁有更穩定財源，持續提升學童照護與教育品質。
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