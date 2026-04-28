鄒族文物返鄉展5月8日開幕 45件國家珍藏文物重返達邦

嘉義鄒族部落具有豐富人文底蘊，中央研究院民族學研究所與鄒族庫巴特富野社文化發展協會合作，歷經3年整理45件文物，5月8日起將在鄒族自然與文化中心舉辦文物展覽，展期至11月8日，透過文物重返達邦部落，串聯土地與族人情感，帶領民眾深入認識鄒族文化。

展覽由黃智慧、鄭佩茜擔任策展人，攜手推動文物返鄉與文化詮釋工作，為展覽注入更深層的歷史視野與文化關懷，此次除展出返鄉文物，也特別邀請里佳部落長老汪榮華展出13件珍貴私人收藏，透過不同面向展件內容，呈現鄒族歷史、生活、信仰與工藝等多元樣貌。

黃智慧說，文物回到部落展現生命力，文物串起歷史脈絡，為族人帶來認同感，因為有部落的策展團隊一起合作，走入每個部落，重新認識文物價值、糾正過去解讀，沒有如此互相合作是不可能產生的，相信這一股生命能量能讓部落外的人重新認識鄒族美好價值。

鄭佩茜表示，整理文物過程艱辛，歷經3年時間且克服許多困難，終於帶著這些文物回到鄒族土地，感謝中研院指導，阿里山鄉公所及代表會通過經費120萬元，投入策展、論壇及推廣活動，並安排交通接駁與導覽，讓在地學生參與觀展，擴大文化教育效益。

縣長翁章梁說，台灣開始重視文化脈絡，鄒族策展可以聚焦並引起族人討論，溝通過程逐漸凝聚地方向心力，了解自己是怎麼來的非常重要，弭平過去只想消除文化隔閡，解放思考與認知，對台灣未來是很好的發展，歡迎大家來看展覽，走入鄒族部落生命故事。

鄒族文物返鄉展5月8日開幕，45件國家珍藏文物將在鄒族自然與文化中心展出。圖／嘉義縣政府提供

鄒族文物返鄉展5月8日開幕，45件國家珍藏文物將在鄒族自然與文化中心展出。圖／嘉義縣政府提供