教部徵求客語朗讀文章 全民寫作豐富競賽題材

「明明學生變少了，為什麼老師卻越來越不夠？」全台正陷入前所未見的師資荒，從偏鄉到都會區無一倖免，各校徵才文宣再吸睛、福利再加碼，不少學校仍是乏人問津。然而，教師荒背後，暴露的是教育現場的連鎖崩壞。 正

2026-04-28 11:28