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教部徵求客語朗讀文章 全民寫作豐富競賽題材
教育部配合全國語文競賽需求，即日起到7月15日向各界徵集「客家語朗讀文章」，以650到800字（含標點符號）為限，入選文章可獲得稿費新台幣1500元。
教育部今天發布新聞稿，民國115年度「台灣客語朗讀文章」徵稿活動收件到7月15日。投稿文章題材主題不限，可呈現生活經驗、家庭記憶、校園點滴、地方特色、世代情感、社會脈動或現代生活樣貌等。但因為要用於競賽，適合朗讀的作品會優先錄取。
教育部指出，作品要用台灣客語書寫，並註明腔別（四縣腔、海陸腔、大埔腔、饒平腔、詔安腔、南四縣腔等），用字以教育部「台灣客家語書寫推薦用字」與「台灣客家語常用詞辭典」為準，且音讀標注要符合「客家語拼音方案」規範。
教育部也提醒，投稿文章須未曾以任何形式公開、發表於出版品或各類媒體，不能有抄襲、翻譯、臨摹他人作品，或是其他侵害他人著作權，違反規定將撤銷資格並承擔法律責任。
教育部誠摯邀請各界人士加入台灣客語創作行列，用文字記錄土地故事，讓客語在新世代持續流傳、精彩綻放。活動資訊及簡章可到網站查詢。
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