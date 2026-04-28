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師資荒失控衝擊孩子未來 5大危機連鎖爆發

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全台正陷入前所未見的師資荒，然而，背後暴露的是教育現場的連鎖崩壞。圖／聯合報系資料照片
全台正陷入前所未見的師資荒，然而，背後暴露的是教育現場的連鎖崩壞。圖／聯合報系資料照片

教師荒

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