波特拉攜名琴「瑪拉」 演奏巴赫無伴奏大提琴組曲
瑞士大提琴家波特拉（Christian Poltéra）將帶著史特拉底瓦里名琴「瑪拉（Mara）」訪台，帶來巴赫六首無伴奏大提琴組曲。波特拉表示，這次將呈現他自己多年來嘗試展現的組曲全貌。
波特拉表示，這套組曲是他從小再熟悉不過的曲子，「但或許太熟悉了，以致於在我的演奏生涯裡，它們在我心中一直沒能出現一個讓我信服的清晰輪廓，我一直在嘗試著各種訴說的方式。直到最近，那個讓我親近而且舒適的輪廓逐漸成形。」
波特拉出生於瑞士，在薩爾茲堡與維也納音樂院師事德國傳奇名師席夫（Heinrich Schiff），17歲時為大提琴家馬友友代打，與大衛辛曼指揮的蘇黎世音樂廳管弦樂團演出艾爾加「大提琴協奏曲」。波特拉曾獲BB信託獎（Borletti-Buitoni Trust Award），至今已成同世代最受矚目的大提琴家之一。
根據鵬博藝術的新聞資料，波特拉手中的「瑪拉」是1711年製的史特拉底瓦里名琴，這正是史特拉底瓦里製琴的「黃金時期」，公認音色最均衡、投射力極強，琴身的工藝與比例都達巔峰。
史特拉底瓦里一生製作的小提琴近千，但大提琴極少，現存約60把，其中大多數被博物館或基金會收藏，極少在音樂會舞台上活躍，「瑪拉」便是其中之一。波特拉表示，這把琴「既溫暖又清晰」，他一開始演奏時「深感挫折」，「直到學習尊重它獨一無二的音色之後，反而逐漸愛上它的聲音。」
「沉思者－波特拉，全本巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會將於5月3日在台北國家音樂廳，5月5日在高雄衛武營表演廳演出。
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。