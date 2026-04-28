波特拉攜名琴「瑪拉」 演奏巴赫無伴奏大提琴組曲

瑞士大提琴家波特拉（Christian Poltéra）將帶著史特拉底瓦里名琴「瑪拉（Mara）」訪台，帶來巴赫六首無伴奏大提琴組曲。波特拉表示，這次將呈現他自己多年來嘗試展現的組曲全貌。

波特拉表示，這套組曲是他從小再熟悉不過的曲子，「但或許太熟悉了，以致於在我的演奏生涯裡，它們在我心中一直沒能出現一個讓我信服的清晰輪廓，我一直在嘗試著各種訴說的方式。直到最近，那個讓我親近而且舒適的輪廓逐漸成形。」

波特拉出生於瑞士，在薩爾茲堡與維也納音樂院師事德國傳奇名師席夫（Heinrich Schiff），17歲時為大提琴家馬友友代打，與大衛辛曼指揮的蘇黎世音樂廳管弦樂團演出艾爾加「大提琴協奏曲」。波特拉曾獲BB信託獎（Borletti-Buitoni Trust Award），至今已成同世代最受矚目的大提琴家之一。

根據鵬博藝術的新聞資料，波特拉手中的「瑪拉」是1711年製的史特拉底瓦里名琴，這正是史特拉底瓦里製琴的「黃金時期」，公認音色最均衡、投射力極強，琴身的工藝與比例都達巔峰。

史特拉底瓦里一生製作的小提琴近千，但大提琴極少，現存約60把，其中大多數被博物館或基金會收藏，極少在音樂會舞台上活躍，「瑪拉」便是其中之一。波特拉表示，這把琴「既溫暖又清晰」，他一開始演奏時「深感挫折」，「直到學習尊重它獨一無二的音色之後，反而逐漸愛上它的聲音。」

「沉思者－波特拉，全本巴赫無伴奏大提琴組曲」音樂會將於5月3日在台北國家音樂廳，5月5日在高雄衛武營表演廳演出。