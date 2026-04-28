聽新聞
0:00 / 0:00
台灣累積通膨20％ 公教薪資僅漲14％ 教團提3訴求籲改革
全國高級中等學校教育產業工會說，台灣近10年經濟與GDP持續成長，但公教人員薪資調幅明顯落後物價上漲，導致實質所得下降，並已出現人才流失危機，恐影響國家政策執行與教育品質，主張應建立隨通膨調整薪資機制、整體提高公教薪資，以及檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力。
全中教表示，據近10年數據顯示，台灣累積通膨約達20％，然而公教薪資總調幅僅約14％，低於物價漲幅；相較之下，民間平均薪資成長約25％，顯示公教待遇逐漸落後整體勞動市場，削弱公務人員與教職的吸引力。
全中教說，當前公教現場正面臨前所未有的人才流失危機，人才轉往其他產業、年輕世代投入公教工作的意願降低，若此趨勢持續，將對訂定國家政策及教育品質產生連鎖影響。
全中教認為，現行公教薪資調整不僅幅度有限，且長期缺乏制度化機制，多依賴政策決定，無法反映經濟成長成果與專業價值，制度設計已難以回應當前社會需求。對此，提出3項訴求，包括建立公教薪資「隨通膨調整」機制、整體提升薪資水準，以及全面檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力與合理性。
【編輯推薦】
▪學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了
▪留學夢太貴…女兒想出國竟勸「賣房就好」 她陷兩難網驚了：別母女一起傻
▪不挑醫牙、電資！2建中校排1%學霸 繁星選台師大國文、台大地理掀議論
▪她被教授冷回「別把我當家教」委屈 網見伸手牌行為傻眼：把碩士當學士讀
▪被師建議上資源班…家長嘆「不想讓孩去」 網點現實：你不想不代表不需要
▪曬多年前學霸筆記！管中閔捨不得丟的「心血結晶」揭偏執：錯1字就整頁重寫
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。