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台灣累積通膨20％ 公教薪資僅漲14％ 教團提3訴求籲改革

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全中教提出3項訴求，包括建立公教薪資「隨通膨調整」機制、整體提升薪資水準，以及全面檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力與合理性。示意圖，人物與本新聞無關。圖／AI生成
全中教提出3項訴求，包括建立公教薪資「隨通膨調整」機制、整體提升薪資水準，以及全面檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力與合理性。示意圖，人物與本新聞無關。圖／AI生成

全國高級中等學校教育產業工會說，台灣近10年經濟與GDP持續成長，但公教人員薪資調幅明顯落後物價上漲，導致實質所得下降，並已出現人才流失危機，恐影響國家政策執行與教育品質，主張應建立隨通膨調整薪資機制、整體提高公教薪資，以及檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力。

全中教表示，據近10年數據顯示，台灣累積通膨約達20％，然而公教薪資總調幅僅約14％，低於物價漲幅；相較之下，民間平均薪資成長約25％，顯示公教待遇逐漸落後整體勞動市場，削弱公務人員與教職的吸引力。

全中教說，當前公教現場正面臨前所未有的人才流失危機，人才轉往其他產業、年輕世代投入公教工作的意願降低，若此趨勢持續，將對訂定國家政策及教育品質產生連鎖影響。

全中教認為，現行公教薪資調整不僅幅度有限，且長期缺乏制度化機制，多依賴政策決定，無法反映經濟成長成果與專業價值，制度設計已難以回應當前社會需求。對此，提出3項訴求，包括建立公教薪資「隨通膨調整」機制、整體提升薪資水準，以及全面檢討本俸與加給結構，以提升職業吸引力與合理性。

通膨 物價 薪資

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