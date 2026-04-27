高中生操作無人機、大學生運用AI系統判讀 跨校合作監測基隆河環境

國立基隆商工航空電子科與國立勤益科技大學電資學院，合作推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天舉行成果發表會。兩校師生透過資源共享與技術交流，共同打造兼具教育實踐、科技應用與在地關懷課程。

基隆商工表示，基隆河川無人機智慧監測示範計畫，結合基隆商工航空電子科在無人機操作、飛行任務執行及技術應用教育上的教學特色，以及勤益科大電資學院在人工智慧、資訊整合與智慧監測系統建置上的專業量能，展現跨區域、跨領域合作的教學與實踐成果。

基隆商工指出，計畫以基隆河域環境監測為核心，運用無人機進行空中巡查與影像蒐集，再搭配人工智慧影像辨識技術，提升對河川周邊環境資訊的掌握效率。不僅有助於建立智慧化、系統化的監測流程，也讓學生有機會實際參與從飛行任務規畫、資料蒐集到後端分析應用的完整歷程，將課堂所學與真實場域需求緊密結合。

今天的成果發表會現場設置「 Demo 展示區」，模擬河川智慧監測情境。在潤采數位執行長廖欣儀倒入模擬汙染液體後，AI系統判讀異常狀況，連線無人機飛行至固定座標、定點拍攝取樣及自動返航，讓與會來賓更具體看見智慧監測系統的實際應用潛力。

基隆商工航電科科主任顏國恩指出， 期望透過多元教學與跨域合作，成就學生的未來。除了強化無人機操作、科技應用與實作整合能力，校方也重視培養學生表達能力、思考能力，讓學生能清楚說明所學、展現自我，提升升學、就業與社會參與的競爭力。

基隆商工航電科學生吳定謙表示，以前操作無人機是因為好玩，但這次參與計畫，第一次感受到自己是守護家園的「空中哨兵」。學會規畫精準航線，並看到影像轉化為有用的資訊，讓他對專業更有認同感。

勤益科大電資學院今天也與基隆商工航電、資訊兩科簽訂合作意向，期盼未來持續深化交流，為相關專長學生提供更多學習資源與發展機會。

勤益科大電資學院院長程榮祥指出，大學社會責任實踐（USR）精神強調將研究與教學能量帶入地方，回應社會真實需求。這次跨區域合作結合基隆在地場域與智慧科技應用，正是USR精神的具體展現。跨校 合作不僅促進教育資源共享，更為未來智慧城市、環境永續及科技治理等發展方向奠定良好基礎。

基隆商工校長林子建表示，基商航電科長期以無人載具應用為核心、智慧應用及跨域整合能力培養，此次與勤益科大電資學院合作，不僅拓展學生對智慧科技應用的視野，也讓技職教育與大學USR精神進一步落實於地方場域。

勤益科大學生吳翊嘉是基隆人，他說，能以「校友」身分與高中母校的導師合作， 將大學學習的人工智慧技術，實際應用在家鄉的基隆河川，深感珍貴與感動。對他而言，這次計畫不僅是科技應用的實踐，更是以所學回應家鄉、守護在地環境的重要行動。

國立基隆商工航空電子科與國立勤益科技大學電資學院，合作推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天舉行成果發表會。圖／讀者提供

國立基隆商工航空電子科與國立勤益科技大學電資學院，合作推動「基隆河川無人機智慧監測示範計畫」，今天舉行成果發表會。圖／讀者提供