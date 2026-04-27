高雄特教師頻調動衝擊學習 教局：員額保障彈性化

民進黨高雄市議員黃文益今天質詢指出，目前高雄市特教員額採「逐年檢視」，導致新進或剛調動教師更動頻繁。高雄市教育局表示，將研議在法規容許範圍內，建立更具彈性員額保障機制。

高雄市議會今天進行教育部門業務質詢，黃文益質詢指出，目前高雄市特教員額採「逐年檢視」，一旦學生數微幅下降，年資較淺老師便會面臨「超額介聘」被調離原校。

黃文益說，但特教生，如自閉症、情緒障礙等，對老師有極高依賴性與信任關係，「換一個老師，適應就得歸零」，這對學生情緒與學習進度是巨大衝擊。

黃文益指出，現行超額積分計算中，「本校年資」占比達60%，導致新進或剛調動教師在原校年資優勢無法延續，長期處於年資劣勢並淪為年年被迫調動對象，因此建議教育局應建立「員額彈性緩衝機制」，以延長特教老師異動緩衝期。

同時，他並建議應設立「最低服務年限」保障，防止教師在短期內頻繁異動，藉此降低因更換老師對特教生造成適應衝擊，守護學生安全感與學習穩定性。

教育局長吳立森表示，目前正依中央新法逐年調整生師比，針對超額教師介聘制度，將全面檢視並參考其他五都做法；教育局將研議在法規容許範圍內，如何針對特教老師特殊性，建立更具彈性員額保障機制，以維持特教服務穩定性。

此外，黃文益也要求文化中心改善長期以來座椅不便民問題，指園區內座椅多為無靠背的石製座椅或矮牆，對長輩極不友善；文化局長王文翠表示，已編列預算並委託建築師完成初步規劃，預計9月至10月間可完工。