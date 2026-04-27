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瑞典皇家理工學院終身榮譽教授訪台 促進台灣高教國際連結

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
瑞典皇家理工學院（KTH）終身榮譽教授Christina Moberg訪台。圖／教育部提供
瑞典皇家理工學院（KTH）終身榮譽教授Christina Moberg訪台。圖／教育部提供

為促進台灣高等教育與世界頂尖學者的深度交流，教育部邀請瑞典皇家理工學院（Royal Institute of Technology,KTH）終身榮譽教授Christina Moberg於4月21日至25日訪台，在台期間參訪中央研究院、國家科學及技術委員會、台北醫學大學及長庚大學等政府機關、學術機構及大學，希望透過與國際頂尖學者的對話，激發台灣高等教育師生追求頂尖研究的潛能，進而提升高等教育國際連結。

Christina Moberg教授為瑞典皇家理工學院化學、生物技術與健康科學學院有機化學榮譽退休教授，兼具瑞典皇家科學院院士和瑞典皇家工程科學院院士之身分，並曾擔任該校副校長及副院長，其研究領域為不對稱金屬催化，主要研究選擇性合成方法的開發，尤其是對稱性在不對稱反應中的作用及自適應配體的設計，並研究出「次要對映體回收」方法，曾獲得瑞典科學院戈蘭˙古斯塔夫松獎及烏普薩拉大學烏拉和斯蒂格、霍爾姆奎斯特獎等榮譽獎項。

教育部長鄭英耀接見Christina Moberg教授，並邀請前中央研究院院長翁啟惠與會，期望經由Moberg教授訪台期間交流對話，激發大學師生研究的志趣與潛能，並對於台灣的大學學術環境提供意見；除期許像國內大學組成的國家重點領域國際合作聯盟（UAAT）等團隊更多與國外大學聯盟進行學術合作，也希望Moberg教授未來在瑞典也能協助促成瑞典高等教育機構與台灣發展更緊密的合作關係。

目前瑞典學生在台灣總計165名，含學位生10名、非學位生155名，台灣學生在瑞典就學計149名，與我國大專院校簽訂110件學術交流協議，教育部表示，將持續推動台瑞高等教育國際合作，提升台灣國際學術研究潛能，促進國際人才與學術交流。

醫學 教育部 瑞典 高教 翁啟惠

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