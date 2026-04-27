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家長付費成壓力？課輔鐘點費各地不一 北市調升20％台南六都最低

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖／聯合報系資料照片
各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖／聯合報系資料照片

教育部去年底調增高中以下兼任及代課教師鐘點費，但第8節課後輔導鐘點費未同步調整，引發制度落差。近期多縣市已陸續調升費用，國中課輔鐘點費調升至每節約540元至600元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，學校端較難調整收費，導致各縣市不敢提高鐘點費，認為教育部應同步檢視課後照顧等相關費用設計，並進行通盤規劃，以避免各地標準不一、差距擴大。

針對教師反映「加班反而領得更少」，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，課後輔導鐘點費本應隨教育部去年底調增高中以下兼任及代課教師鐘點費同步調整，卻因經費多由家長負擔，學校端不敢向家長收費，「這也是為何各縣市不敢提高鐘點費的問題」，各地制度混亂。

而目前多個縣市已陸續調整國中課後輔導鐘點費，其餘縣市仍待觀察，其中台北市調升20％，由原每節500元調整為600元；新北市、桃園市、台中市、高雄市、屏東縣、南投縣、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣則由450元調整為540元。此外，台南市調升11.1％，由原450元調整為500元，成為6都最低。

至於是否由中央統一調整？教育部表示，國中課後輔導及寒暑假學藝活動等屬課程外教學活動，採「使用者付費」原則，並由地方政府依實際需求、師資配置及財務狀況自行規劃辦理。教育部並指出，部分地方政府已依實際需要調整相關鐘點費標準。

黃湘仙則認為，教育部去年底調整兼任及代課教師鐘點費、調幅20％的政策，後續應一併檢視課後照顧等相關費用設計，避免制度脫節，並建議教育部通盤規劃，「找到平衡，新學期再上路也可以」。

各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖／聯合報系資料照片
各縣市課後輔導鐘點費調整幅度不一，全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙呼籲教育部應通盤檢視相關費用設計。示意圖／聯合報系資料照片

教育部 教師 壓力 課輔班

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