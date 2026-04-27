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教部補助8300萬 助611國中小引進外籍英語助理

中央社／ 台北27日電
圖為新竹縣中山國小，學生與部分工時外籍英語教學助理進行英語口說練習。圖／國教署提供
圖為新竹縣中山國小，學生與部分工時外籍英語教學助理進行英語口說練習。圖／國教署提供

教育部國教署推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教學助理計畫」，114學年補助8300萬元，協助611所國中小引進外籍英語教學助理，逐步讓英語融入校園環境中。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓英語學習更貼近孩子的生活，國民及學前教育署自110學年起推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教學助理計畫」，透過外籍英語教學助理與校內教師攜手合作，陪伴學校發展生活化、情境化的英語學習情境。

國教署於114學年補助新台幣8300萬元，協助全國611所國中小引進外籍英語教學助理，讓孩子在自然互動中親近英語、使用英語，並逐步讓英語融入日常的校園環境。

國教署表示，希望鼓勵學校依據校本特色與課程需求，發展多元的雙語學習模式，透過外籍英語教學助理的陪伴與文化交流，讓學生從原本的害羞與不敢開口，到逐漸願意嘗試、自在表達，不僅提升英語溝通能力，也在每次交流互動中累積自信、綻放笑容，並逐步拓展視野。

以新北市瑞亭國小為例，外籍英語教學助理與校內教師陪伴孩子，把英語帶進生活，從「走讀課程」、「食農體驗」、「國際交流」及「英文點餐」等活動，幫助孩子在真實互動中，累積開口說英語的勇氣，讓英語對他們而言，成為連結生活、連結人與人、也連結世界的溫暖橋梁。

嘉義市志航國小則透過「週末英語體育營隊」及「雙語無人機營隊」，將英語、運動、科技與永續學習融入活動中，讓孩子在動手實作、開心參與與勇敢挑戰的過程裡，自然而然地使用英語、探索新知。

英文 教育部 國教署 英語

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