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3度用京劇挑戰西方歌劇經典 李寶春「阿依達的愛」改編威爾第愛情神劇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
繼2018年的「弄臣」、2021年的「魔笛」，文武老生李寶春第三度挑戰改編西方歌劇經典、率領台北新劇團推出新編京劇「阿依達的愛」。圖／辜公亮文教基金會提供
繼2018年的「弄臣」、2021年的「魔笛」，文武老生李寶春第三度挑戰改編西方歌劇經典、率領台北新劇團推出新編京劇「阿依達的愛」。圖／辜公亮文教基金會提供

繼2018年的「弄臣」、2021年的「魔笛」，文武老生李寶春第三度挑戰改編西方歌劇經典，率領台北新劇團推出新編京劇「阿依達的愛」，5月下旬於台北城市舞台登場。李寶春表示，該劇與威爾第原作最大不同是注入東方文化思維，愛情之外也描繪阿依達與父親阿納王的親情，還有她和梅斯將軍之間的「情」與「義」，讓女主角的人物形象豐滿立體。

「阿依達的愛」故事取材自威爾第著名歌劇「阿依達」，以京劇形式重新演繹世界經典，架空時代背景，運用皮黃唱腔串聯磅礡樂章，並結合西域風情舞蹈，營造神秘華麗、震撼人心的舞台風貌。

「阿依達」為威爾第最具代表性的經典歌劇之一，自19世紀末於埃及開羅首演以來，長演不輟，千禧年更被迪士尼改編為音樂劇，由艾爾頓・強作曲，在百老匯上演數年，廣受觀眾喜愛。

此次京劇「阿依達的愛」將舞台場景自古埃及轉移至西域邊疆，故事同樣以女主角阿依達的「愛」為核心，描繪她在父親、愛人與情敵之間的糾葛與羈絆，最終選擇了愛情。「阿依達的愛」由李寶春親自編劇、導演並擔任主演，台北新劇團孔玥慈、李隆顯，攜手音樂劇女高音林姿吟共同主演。

辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，新編京劇「阿依達的愛」不是悲劇，而是對浪漫的期望。和古今中外所有歌詠愛情的戲，如「羅密歐與茱麗葉」、「梁山伯與祝英台」、「牡丹亭」裡的杜麗娘與柳夢梅一樣，男女主角最終不是赴死，是為了愛；最終場景不但不暗黑，甚至美好絢爛，完善「直教生死相許」的境界。

在李寶春移植三部歌劇經典的歷程中，作曲家鍾耀光始終是勇於創新的重要夥伴。此次他為「阿依達的愛」設計音樂，除了運用高科技電腦音源，鍾耀光更做出前所未有的突破，不再將京劇唱腔進行和聲化或美化處理，而是視其為一種文化物件，與不同性質的聲音元素並置，讓觀眾重新感受傳統聲音的質地與意義。

●「阿依達的愛」將於5月23、24日（週六、日）下午於台北城市舞台演出兩場。購票洽兩廳院 OPENTIX 系統，或電洽 02-2567-3679。

京劇 台北 藝術

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