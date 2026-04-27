比照大學一視同仁 教團籲將15%學術研究加給還給中小學教師

台灣公教人員在教育現場經常面臨許多困境，包含被家長要求隨時回覆訊息、處理瑣事，教學專業未獲尊重等，導致教師壓力極大。全國教育產業工會今於其他勞工團體於行政院前呼籲，支持行政院人事行政總處提高公教人員待遇，但不應僅止於專業加給，本俸也應同時調高，重申中小學教師不應淪為廉價勞工，更不該長期依賴責任制與道德要求來撐起整個教育體系。

全國教育產業工會副理事長林碩杰表示，專業加給部分，2023年行政院將公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給調高15%，但中小學教師只有4%，雖已明確承認教育人員待遇改善的必要性，但不應僅停留於高等教育體系，而忽略中小學教師的待遇。

林碩杰說，高中以下教師長期肩負班級經營、學生輔導、家長溝通、教學準備、校務配合及各類專案推動等任務，其工作壓力與責任不亞於其他教育階段，中小學教師面臨的可說是最嚴寒的冬天，今年行政院應將15%的學術研究加給還給中小學教師，不再以階段別作為調薪依據、或獨厚特定階段別，應一視同仁。

林碩杰另指出，導師加給要13年才能調高，特教加給甚至要等34年才能調高，一個老師的待遇調整竟然要這麼久，真的非常荒唐，面對業務無上限的增加，待遇卻並沒有變好，這樣對教育現場是非常惡性的。

全國教育產業工會副理事長吳明玉強調，只調專業加給不調本俸，加上沒有健全加班制度遏止業務增生，終究只是無感調薪，當前公教人員長期處於高壓超載狀態，待遇卻無法隨物價合理調整，制度長期失靈讓人才流失，專任輔導教師責任重大，卻連基本的專業加給都沒有。同時，多數教師在非出勤時間持續投入學生輔導、家長溝通與行政工作，為了家長與學生的無償加班狀況普遍，卻長期缺乏合理的加班補償機制。

吳明玉表示，行政院應比照勞工制度完善加班制度，讓延長工時的付出被制度正視，而不是長期依賴責任制與道德要求來撐起整個教育體系。如果公教體系留不住人，影響的不只是單一職場，將直接衝擊全民權益，並削弱國家的長遠發展與競爭力。