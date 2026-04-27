快訊

台北懸日將登場！這2處連6天可見「夕陽穿街」夢幻奇景

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

台南1家3口亡！母昨致電要求今返家 外嫁女兒開門卻見3親人陳屍家中

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人均GDP翻倍、公教調薪僅1/6 全教總籲明年加薪10%

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
全教總主張明年公教人員整體調薪10％，並同步調升專業加給與學術研究加給20％，以反映經濟成長與物價變動。示意圖／聯合報系資料照
全教總主張明年公教人員整體調薪10％，並同步調升專業加給與學術研究加給20％，以反映經濟成長與物價變動。示意圖／聯合報系資料照

行政院人事行政總處日前證實，已啟動116年度軍公教待遇調整研議，並規劃於今年6月底前提報「公務員專業加給表」大幅調整方案。全國教師工會總聯合會今天指出，台灣人均GDP近十年大幅成長，但公教調幅竟不到國家成長率的1/6，主張明年應整體調薪10%，並同步調升專業加給與學術研究加給20%，以反映經濟成長與物價變動。

全教總理事長侯俊良根據2016年至2026年統計，台灣人均GDP成長高達93.2％，幾近翻倍，然而同期的公教待遇累積調幅卻僅有14.7％，成長幅度不到國家經濟成長的1/6，顯示公教人員分享經濟成長成果的速度明顯落後整體經濟成長，形同在經濟繁榮下的「實質新貧」，長期被排除在分配正義之外。

侯俊良指出，目前持證教師竟有高達4成選擇放棄教職，正是對政府無視專業對價、拒絕實質補償的集體離去，因此呼籲政府應終結「恩給式」分配思維，依據科學指標補足過去十年的分配不正義，落實具備專業對價的法制化調薪。

全教總專業發展中心執行長葉明政則表示，專業加給長期調整不足，已直接導致教育人才留任，近年最低工資調幅達47.4％，與公教薪資間存在32.7％的巨大鴻溝；同時十年來消費者物價指數（CPI）累計上漲16.19％，若納入17項重要民生物價漲幅達21.92％，顯示公教人員正面對所得購買力的雙重剝蝕。

針對人總規劃調整「公務員專業加給表」，全教總提出兩項具體訴求，一是專業加給與教師學術研究加給應先行調升20％，以修復教職的市場競爭力，止住專業人才外流的失血點；二是明年度整體調薪比率應落實10％，以反映近年經濟成長與物價變動，彌補實質購買力落差，落實政府「共享成長果實」的承諾。

薪資 公務員 全教總 軍公教 GDP

延伸閱讀

台南課輔鐘點費僅漲500元6都墊底 教團籲調升20%

影／公務體系勞動者集結行政院前 要求薪資待遇正常化

台南課輔鐘點費六都墊底 教師工會籲調升：否則不排除拒上

教師：盼鐘點費全國一致 隨物價調增

相關新聞

家長付費成壓力？課輔鐘點費各地不一 北市調升20％台南六都最低

教育部去年底調增高中以下兼任及代課教師鐘點費，但第8節課後輔導鐘點費未同步調整，引發制度落差。近期多縣市已陸續調升費用，國中課輔鐘點費調升至每節約540元至600元不等。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，因經費多由家長負擔，學校端較難調整收費，導致各縣市不敢提高鐘點費，認為教育部應同步檢視課後照顧等相關費用設計，並進行通盤規劃，以避免各地標準不一、差距擴大。

比照大學一視同仁 教團籲將15%學術研究加給還給中小學教師

台灣公教人員在教育現場經常面臨許多困境，包含被家長要求隨時回覆訊息、處理瑣事，教學專業未獲尊重等，導致教師壓力極大。全國教育產業工會今於其他勞工團體於行政院前呼籲，支持行政院人事行政總處提高公教人員待遇，但不應僅止於專業加給，本俸也應同時調高，重申中小學教師不應淪為廉價勞工，更不該長期依賴責任制與道德要求來撐起整個教育體系。

台灣人均GDP翻倍、公教調薪僅1/6 全教總籲明年加薪10%

行政院人事行政總處日前證實，已啟動116年度軍公教待遇調整研議，並規劃於今年6月底前提報「公務員專業加給表」大幅調整方案。全國教師工會總聯合會今天指出，台灣人均GDP近十年大幅成長，但公教調幅竟不到國家成長率的1/6，主張明年應整體調薪10%，並同步調升專業加給與學術研究加給20%，以反映經濟成長與物價變動。

教部補助8300萬 助611國中小引進外籍英語助理

教育部國教署推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教學助理計畫」，114學年補助8300萬元，協助611所國中小引進外籍英...

3度用京劇挑戰西方歌劇經典 李寶春「阿依達的愛」改編威爾第愛情神劇

繼2018年的「弄臣」、2021年的「魔笛」，文武老生李寶春第三度挑戰改編西方歌劇經典，率領台北新劇團推出新編京劇「阿依達的愛」，5月下旬於台北城市舞台登場。李寶春表示，該劇與威爾第原作最大不同是注入東方文化思維，愛情之外也描繪阿依達與父親阿納王的親情，還有她和梅斯將軍之間的「情」與「義」，讓女主角的人物形象豐滿立體。

「海員新星培育計畫」5月開放報名 最高每年獲18萬補助

為持續培育我國航運產業所需人才，交通部航港局推動「海員新星培育計畫」，建立從就學、訓練到就業的一條龍培育機制，2026年第1階段報名於5月正式開放，凡航海、輪機科系的學生皆可報名參加，獎助對象除大專校院學生外，陽明海運及建華海運也開放高中職生申請，每年最高可獲10萬至18萬元補助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。