台灣人均GDP翻倍、公教調薪僅1/6 全教總籲明年加薪10%
行政院人事行政總處日前證實，已啟動116年度軍公教待遇調整研議，並規劃於今年6月底前提報「公務員專業加給表」大幅調整方案。全國教師工會總聯合會今天指出，台灣人均GDP近十年大幅成長，但公教調幅竟不到國家成長率的1/6，主張明年應整體調薪10%，並同步調升專業加給與學術研究加給20%，以反映經濟成長與物價變動。
全教總理事長侯俊良根據2016年至2026年統計，台灣人均GDP成長高達93.2％，幾近翻倍，然而同期的公教待遇累積調幅卻僅有14.7％，成長幅度不到國家經濟成長的1/6，顯示公教人員分享經濟成長成果的速度明顯落後整體經濟成長，形同在經濟繁榮下的「實質新貧」，長期被排除在分配正義之外。
侯俊良指出，目前持證教師竟有高達4成選擇放棄教職，正是對政府無視專業對價、拒絕實質補償的集體離去，因此呼籲政府應終結「恩給式」分配思維，依據科學指標補足過去十年的分配不正義，落實具備專業對價的法制化調薪。
全教總專業發展中心執行長葉明政則表示，專業加給長期調整不足，已直接導致教育人才留任，近年最低工資調幅達47.4％，與公教薪資間存在32.7％的巨大鴻溝；同時十年來消費者物價指數（CPI）累計上漲16.19％，若納入17項重要民生物價漲幅達21.92％，顯示公教人員正面對所得購買力的雙重剝蝕。
針對人總規劃調整「公務員專業加給表」，全教總提出兩項具體訴求，一是專業加給與教師學術研究加給應先行調升20％，以修復教職的市場競爭力，止住專業人才外流的失血點；二是明年度整體調薪比率應落實10％，以反映近年經濟成長與物價變動，彌補實質購買力落差，落實政府「共享成長果實」的承諾。
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