「海員新星培育計畫」5月開放報名 最高每年獲18萬補助

為持續培育我國航運產業所需人才，交通部航港局推動「海員新星培育計畫」，建立從就學、訓練到就業的一條龍培育機制，2026年第1階段報名於5月正式開放，凡航海、輪機科系的學生皆可報名參加，獎助對象除大專校院學生外，陽明海運及建華海運也開放高中職生申請，每年最高可獲10萬至18萬元補助。

航港局表示，本計畫自2022年推動以來，持續結合航商、海事校院及社會團體資源，建立從就學、訓練到就業的一條龍培育機制，協助學生順利銜接海員職涯。凡航海、輪機科系的學生皆可報名參加，獎助對象除大專校院學生外，陽明海運及建華海運也開放高中職生申請，盼鼓勵更多青年及早投入航運產業。

在獎助措施方面，本計畫提供多元支持，補助學雜費、住宿費且提供生活津貼，每年最高可獲10萬至18萬元補助，實際金額仍依各航商與學生簽訂的同意書內容為準（相關同意書範本已公告於線上報名平台）。

此外，學生經甄選錄取後，除在學期間獲得資源支持外，畢業後也可銜接至航商所屬船舶服務，落實「學用合一」，提供明確的就業發展方向與保障，協助青年順利接軌海運產業。

本次為增加學生錄取機會，申請人可於報名時選填最多3家志願航商；另如勾選同意轉介資料，航港局將視整體申請情形，協助將申請資料提供其他航商參考遴選，在尊重學生志願優先原則下，提升媒合成功機率，讓更多有志青年有機會踏上海員之路。

航港局表示，透過「海員新星培育計畫」的推動，從就學就業資源整合，到偏原鄉學子關懷；從向下扎根的學生培育，到支持成人轉職的機制，正逐步建構我國船員培育的永續發展體系，未來將持續精進相關措施，打造可循環人才培育生態系，吸引更多優秀青年投入海運產業。

計畫申請辦法可至「船員智慧服務平台」>「海員新星服務」>「線上申請名單填報」（https://el-sol.mtnet.gov.tw/Portal/sys_a/a13/a1304?rn=2109015767）查詢。